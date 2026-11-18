В ночь на 18 ноября (с 18:00 17 ноября) враг атаковал территорию Украины 141 ударным дроном типа Shahed (73 из них реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину

Вражеские беспилотники атаковали Украину из направлений: Орел, Миллерово, а также мыс Чауда и населенный пункт Гвардейское в оккупированном Крыму.

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Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 126 вражеских дронов, из которых 59 — реактивные.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве фиксируются еще несколько ударных беспилотников. Боевая работа продолжается.

Зафиксировано попадание дронов на семи локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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