Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 18 ноября: минус 1 970 оккупантов и поражение Крымского мостаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте почти 2 000 российских оккупантов. Также успешно поражен Крымский мост.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, Силы обороны уничтожили 34 артиллерийских системы и более 1 200 дронов.
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Потери врага на 18 ноября
- Керченский мост: 1 (+1)
- Личного состава: около 1 629 010 (+1 970) человек
- Танков: 12 482
- Боевых бронированных машин: 25 815 (+2)
- Артиллерийских систем: 52 550 (+34)
- РСЗО: 2 283 (+1)
- Средств ПВО: 1 764 (+2)
- Самолетов: 452
- Вертолетов: 356
- Наземных робототехнических комплексов: 3 193 (+17)
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 613 093 (+1 223)
- Крылатых ракет: 5 196
- Кораблей и катеров: 35
- Подлодок: 2
- Автомобильной техники и автоцистерн: 176 826 (+375)
- Специальной техники: 4914 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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