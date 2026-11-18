За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте почти 2 000 российских оккупантов. Также успешно поражен Крымский мост.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 34 артиллерийских системы и более 1 200 дронов.

Сейчас смотрят

Потери врага на 18 ноября

Керченский мост: 1 (+1)

Личного состава: около 1 629 010 (+1 970) человек

Танков: 12 482

Боевых бронированных машин: 25 815 (+2)

Артиллерийских систем: 52 550 (+34)

РСЗО: 2 283 (+1)

Средств ПВО: 1 764 (+2)

Самолетов: 452

Вертолетов: 356

Наземных робототехнических комплексов: 3 193 (+17)

БпЛА оперативно-тактического уровня: 613 093 (+1 223)

Крылатых ракет: 5 196

Кораблей и катеров: 35

Подлодок: 2

Автомобильной техники и автоцистерн: 176 826 (+375)

Специальной техники: 4914 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.