У ніч на 18 листопада (з 18:00 17 листопада) російський ворог атакував територію України 141 ударним дроном типу Shahed (73 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну

Ворожі безпілотники атакували Україну з напрямків: Орел, Міллерово, а також мис Чауда та населений пункт Гвардійське, що в окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 126 ворожих дронів, з яких 59 — реактивні.

Військові попереджають, що в повітряному просторі фіксуються ще декілька ударних безпілотників. Бойова робота триває.

Зафіксовано влучання дронів на семи локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 729-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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