Суд избрал меру пресечения Андрею Осипову по прозвищу Криминал, который проходит по делу Карфаген. Он был отправлен под стражу без возможности внесения залога до 16 января 2027 года.

Об этом сообщает Суспільне.

Дело Карфагена: суд взял под стражу Андрея Осипова

Во время судебного заседания прокурор Дмитрий Емец просил применить к Осипову строжайшую меру пресечения — содержание под стражей.

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Свою позицию он обосновал рисками побега подозреваемого, возможного уничтожения или фальсификации доказательств, а также наличием у Осипова многочисленных связей среди правоохранителей.

По материалам следствия, с 2022 по 2026 год действовала преступная группировка, одним из руководителей которой якобы был Осипов. Ему инкриминируют координацию отдельных направлений деятельности организации, распределение финансовых ресурсов и налаживание контактов с представителями правоохранительных структур.

По утверждению прокурора, Осипов контролировал деятельность сети мошеннических кол-центров, среди которых U420, а также организовывал передачу взяток правоохранителям в обмен на невмешательство в их работу.

Как отметила сторона обвинения, такие кол-центры работали в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Общий размер неправомерной выгоды, озвученный в суде, достигал примерно $220 тыс.

Также следователи проверяют причастность Осипова к организации нападений на людей и их пыткам, изготовлению фальшивой иностранной валюты и отмыванию денег, полученных незаконным путем.

По оценкам обвинения, общий ущерб от вероятной преступной деятельности составляет около 42 млн грн.

В то же время адвокат Осипова отрицал утверждение следствия о руководящей роли своего подзащитного в преступной организации. Защитник подчеркнул, что Осипов находится в одиночной камере, а высокопоставленные сотрудники СБУ и опытные полицейские не могли быть его подчиненными.

Отдельно адвокаты обратили внимание суда на вопрос безопасности подозреваемого. Однако судья отклонил ответное ходатайство, объяснив это отсутствием доказательств реальной угрозы жизни Осипова.

По результатам разбирательства суд поддержал позицию прокуратуры и постановил оставить подозреваемого под стражей до 16 января 2027 года без альтернативы в виде залога.

Сторона защиты сообщила о намерении обжаловать решение в апелляционном суде.

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