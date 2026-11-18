Суд обрав запобіжний захід Андрію Осіпову на прізвисько Кримінал, який проходить у справі Карфаген. Його відправили під варту без можливості внесення застави до 16 січня 2027 року.

Про це повідомляє Суспільне.

Справа Карфаген: суд взяв під варту Андрія Осіпова

Під час судового засідання прокурор Дмитро Ємець просив застосувати до Осіпова найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою.

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Свою позицію він обґрунтував ризиками втечі підозрюваного, можливого знищення чи фальсифікації доказів, а також наявністю в Осіпова численних зв’язків серед правоохоронців.

За матеріалами слідства, з 2022 до 2026 року діяло злочинне угруповання, одним із керівників якого нібито був Осіпов. Йому інкримінують координацію окремих напрямів діяльності організації, розподіл фінансових ресурсів і налагодження контактів із представниками правоохоронних структур.

За твердженням прокурора, Осіпов контролював діяльність мережі шахрайських колцентрів, серед яких U420, а також організовував передавання хабарів правоохоронцям в обмін на невтручання в їхню роботу.

Як зазначила сторона обвинувачення, такі колцентри функціонували у Києві, Львові та Івано-Франківську. Загальний розмір неправомірної вигоди, озвучений у суді, сягав приблизно $220 тис.

Також слідчі перевіряють причетність Осіпова до організації нападів на людей та їх катування, виготовлення фальшивої іноземної валюти й відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

За оцінками обвинувачення, загальні збитки від імовірної злочинної діяльності становлять близько 42 млн грн.

Водночас адвокат Осіпова заперечив твердження слідства про керівну роль свого підзахисного у злочинній організації. Захисник наголосив, що Осіпов перебуває в одиночній камері, а високопоставлені співробітники СБУ та досвідчені поліціянти не могли бути його підлеглими.

Окремо адвокати звернули увагу суду на питання безпеки підозрюваного. Проте суддя відхилив відповідне клопотання, пояснивши це відсутністю доказів реальної загрози життю Осіпова.

За результатами розгляду суд підтримав позицію прокуратури та постановив залишити підозрюваного під вартою до 16 січня 2027 року без альтернативи у вигляді застави.

Сторона захисту повідомила про намір оскаржити ухвалу в апеляційному суді.

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