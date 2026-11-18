В рамках 22-го пакета санкций: ЕС хочет запретить военным РФ въезд в блокДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Европейский Союз готовит очередное расширение санкций против России, которое может затронуть новые категории физических лиц и компаний.
- По информации Bloomberg, среди предлагаемых мер есть дополнительные ограничения на въезд в ЕС и усиление контроля за экономической деятельностью РФ.
- Окончательный состав пакета будет зависеть от переговоров между государствами-членами, которым предстоит согласовать новые санкции.
Европейский Союз работает над новым пакетом санкций против России из-за полномасштабной войны против Украины.
Одним из ключевых мер может стать запрет на въезд в страны ЕС для бывших российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, пишет Bloomberg.
Новые санкции ЕС против России: какие ограничения готовят
По словам источников Bloomberg, осведомленных о ходе закрытых консультаций, Европейская комиссия намерена предложить визовые ограничения для бывших российских военных в рамках следующего санкционного пакета.
Ожидается, что эта инициатива станет одним из центральных пунктов новых санкций.
В то же время, Брюссель готовит дополнительные меры экономического давления на Москву. В частности, ограничения могут быть введены против ряда российских банков и компаний, оказывающих услуги в сфере криптовалют.
Также Еврокомиссия рассматривает возможность внесения в санкционный список примерно 65 судов российского теневого флота, которые используются для транспортировки нефти.
Отдельный блок ограничений касается экспорта товаров, которые могут применяться в производстве оружия. ЕС планирует расширить список продукции, поставки которой запретят отдельным предприятиям и организациям, связанным с военно-промышленным комплексом.
Кроме того, Еврокомиссия хочет ввести запрет на проведение операций с рядом портов и нефтеперерабатывающих предприятий.
По информации Bloomberg, Евросоюз стремится согласовать новый санкционный пакет уже в декабре 2026 года. Он станет 22-м с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
В то же время окончательный перечень ограничений пока не утвержден и может измениться во время переговоров.
Для принятия санкций необходимо единодушное согласие всех 27 государств-членов ЕС. Поэтому Еврокомиссия может исключить отдельные инициативы, ранее не получившие поддержки некоторых стран.
В частности, во избежание задержек с согласованием, Брюссель, вероятнее всего, откажется от включения в новый пакет запрета на морские перевозки.
Одновременно с подготовкой очередных ограничений Евросоюз рассматривает создание специального управления, отвечающего за координацию санкционной политики.
В настоящее время эти функции распределены между разными структурами ЕС, в частности, финансовыми, торговыми и налоговыми службами.
По данным собеседников Bloomberg, новое управление может начать работать в начале 2027 года.
Предполагается, что оно будет сопутствовать санкционным решениям на всех этапах — от разработки новых ограничений до надзора за соблюдением уже действующих мер.
Кроме того, Евросоюз разрабатывает новую категорию санкций, касающуюся технологий и сервисов социальных сетей. Соответствующие предложения также могут войти в ближайший пакет ограничений против России.