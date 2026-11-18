Европейский Союз работает над новым пакетом санкций против России из-за полномасштабной войны против Украины.

Одним из ключевых мер может стать запрет на въезд в страны ЕС для бывших российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, пишет Bloomberg.

Новые санкции ЕС против России: какие ограничения готовят

По словам источников Bloomberg, осведомленных о ходе закрытых консультаций, Европейская комиссия намерена предложить визовые ограничения для бывших российских военных в рамках следующего санкционного пакета.

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Ожидается, что эта инициатива станет одним из центральных пунктов новых санкций.

В то же время, Брюссель готовит дополнительные меры экономического давления на Москву. В частности, ограничения могут быть введены против ряда российских банков и компаний, оказывающих услуги в сфере криптовалют.

Также Еврокомиссия рассматривает возможность внесения в санкционный список примерно 65 судов российского теневого флота, которые используются для транспортировки нефти.

Отдельный блок ограничений касается экспорта товаров, которые могут применяться в производстве оружия. ЕС планирует расширить список продукции, поставки которой запретят отдельным предприятиям и организациям, связанным с военно-промышленным комплексом.

Кроме того, Еврокомиссия хочет ввести запрет на проведение операций с рядом портов и нефтеперерабатывающих предприятий.

По информации Bloomberg, Евросоюз стремится согласовать новый санкционный пакет уже в декабре 2026 года. Он станет 22-м с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В то же время окончательный перечень ограничений пока не утвержден и может измениться во время переговоров.

Для принятия санкций необходимо единодушное согласие всех 27 государств-членов ЕС. Поэтому Еврокомиссия может исключить отдельные инициативы, ранее не получившие поддержки некоторых стран.

В частности, во избежание задержек с согласованием, Брюссель, вероятнее всего, откажется от включения в новый пакет запрета на морские перевозки.

Одновременно с подготовкой очередных ограничений Евросоюз рассматривает создание специального управления, отвечающего за координацию санкционной политики.

В настоящее время эти функции распределены между разными структурами ЕС, в частности, финансовыми, торговыми и налоговыми службами.

По данным собеседников Bloomberg, новое управление может начать работать в начале 2027 года.

Предполагается, что оно будет сопутствовать санкционным решениям на всех этапах — от разработки новых ограничений до надзора за соблюдением уже действующих мер.

Кроме того, Евросоюз разрабатывает новую категорию санкций, касающуюся технологий и сервисов социальных сетей. Соответствующие предложения также могут войти в ближайший пакет ограничений против России.

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