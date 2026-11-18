Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти Росії через повномасштабну війну проти України.

Одним із ключових заходів може стати заборона на в’їзд до країн ЄС для колишніх російських військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, пише Bloomberg.

Нові санкції ЄС проти Росії: які обмеження готують

За даними джерел Bloomberg, обізнаних із перебігом закритих консультацій, Європейська комісія має намір запропонувати візові обмеження для колишніх російських військових у межах наступного санкційного пакету.

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Очікується, що саме ця ініціатива стане одним із центральних пунктів нових санкцій.

Водночас Брюссель готує додаткові заходи економічного тиску на Москву. Зокрема, обмеження можуть запровадити проти низки російських банків та компаній, які надають послуги у сфері криптовалют.

Також Єврокомісія розглядає можливість внесення до санкційного списку приблизно 65 суден російського “тіньового флоту”, які використовують для транспортування нафти.

Окремий блок обмежень стосуватиметься експорту товарів, що можуть застосовуватися у виробництві зброї. ЄС планує розширити перелік продукції, постачання якої заборонять окремим підприємствам та організаціям, пов’язаним із військово-промисловим комплексом.

Крім того, Єврокомісія хоче запровадити заборону на проведення операцій із низкою портів і нафтопереробних підприємств.

За інформацією Bloomberg, Євросоюз прагне узгодити новий санкційний пакет уже в грудні 2026 року. Він стане 22-м від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Водночас остаточний перелік обмежень поки не затверджений і може зазнати змін під час переговорів.

Для ухвалення санкцій необхідна одностайна згода всіх 27 держав-членів ЄС. Через це Єврокомісія може виключити окремі ініціативи, які раніше не отримали підтримки деяких країн.

Зокрема, щоб уникнути затримок із погодженням, Брюссель, найімовірніше, відмовиться від включення до нового пакету заборони на морські перевезення.

Одночасно з підготовкою чергових обмежень Євросоюз розглядає створення спеціального управління, яке відповідатиме за координацію санкційної політики.

Нині ці функції розподілені між різними структурами ЄС, зокрема фінансовими, торговельними та податковими службами.

За даними співрозмовників Bloomberg, нове управління може запрацювати на початку 2027 року.

Передбачається, що воно супроводжуватиме санкційні рішення на всіх етапах — від розроблення нових обмежень до нагляду за дотриманням уже чинних заходів.

Крім того, Євросоюз розробляє нову категорію санкцій, яка стосуватиметься технологій та сервісів соціальних мереж. Відповідні пропозиції також можуть увійти до найближчого пакету обмежень проти Росії.

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