Украинскую тяжелоатлетку Камилу Конотоп временно отстранили от соревнований из-за положительного результата допинг-теста. В организме спортсменки обнаружили два запрещенных вещества.

Об этом сообщило Международное агентство тестирования (ITA).

Камилу Конотоп отстранили из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил

По информации ITA, допинг-проба, сданная 25-летней украинской спортсменкой 7 сентября, показала наличие экзогенного тестостерона и адиола.

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Оба вещества внесены в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они обладают выраженным анаболическим эффектом, в частности способствуют увеличению мышечной массы и физической силы.

Конотоп вправе потребовать исследования пробы Б. Если повторный анализ подтвердит наличие запрещенных веществ, это станет основанием для дальнейшего рассмотрения дела о нарушении антидопинговых правил.

Решение об отстранении тяжелоатлетки является временным и будет действовать до завершения рассмотрения дела и принятия окончательного решения.

Напомним, что Камила Конотоп — 25-летняя украинская тяжелоатлетка, одна из ведущих спортсменок национальной сборной.

В течение спортивной карьеры она соревновалась в весовых категориях до 55, 58 и 59 кг.

Конотоп четырежды получала звание чемпионки Европы. В 2026 году украинка завоевала золотую медаль континентального первенства в весовой категории до 58 кг.

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