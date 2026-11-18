Тяжелоатлетку Камилу Конотоп отстранили от соревнований из-за положительного допинг-тестаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Международное агентство тестирования сообщило о временном отстранении одной из самых титулованных украинских тяжелоатлеток.
- Основанием стало обнаружение запрещенных веществ в допинг-пробе, взятой во время внесоревновательного контроля.
- Спортсменка имеет право на дополнительную проверку результатов и обжалование временного отстранения, а окончательное решение по делу еще впереди.
Украинскую тяжелоатлетку Камилу Конотоп временно отстранили от соревнований из-за положительного результата допинг-теста. В организме спортсменки обнаружили два запрещенных вещества.
Об этом сообщило Международное агентство тестирования (ITA).
Камилу Конотоп отстранили из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил
По информации ITA, допинг-проба, сданная 25-летней украинской спортсменкой 7 сентября, показала наличие экзогенного тестостерона и адиола.
Оба вещества внесены в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они обладают выраженным анаболическим эффектом, в частности способствуют увеличению мышечной массы и физической силы.
Конотоп вправе потребовать исследования пробы Б. Если повторный анализ подтвердит наличие запрещенных веществ, это станет основанием для дальнейшего рассмотрения дела о нарушении антидопинговых правил.
Решение об отстранении тяжелоатлетки является временным и будет действовать до завершения рассмотрения дела и принятия окончательного решения.
Напомним, что Камила Конотоп — 25-летняя украинская тяжелоатлетка, одна из ведущих спортсменок национальной сборной.
В течение спортивной карьеры она соревновалась в весовых категориях до 55, 58 и 59 кг.
Конотоп четырежды получала звание чемпионки Европы. В 2026 году украинка завоевала золотую медаль континентального первенства в весовой категории до 58 кг.