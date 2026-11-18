Українську важкоатлетку Камілу Конотоп тимчасово відсторонили від змагань через позитивний результат допінг-тесту. В організмі спортсменки виявили дві заборонені речовини.

Про це повідомило Міжнародне агентство тестування (ITA).

Камілу Конотоп відсторонили через підозру в порушенні антидопінгових правил

За інформацією ITA, допінг-проба, яку 25-річна українська спортсменка здала 7 вересня, показала наявність екзогенного тестостерону та адіолу.

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Обидві речовини внесені до забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Вони мають виражений анаболічний ефект, зокрема сприяють збільшенню м’язової маси та фізичної сили.

Конотоп має право вимагати дослідження проби Б. Якщо повторний аналіз підтвердить наявність заборонених речовин, це стане підставою для подальшого розгляду справи щодо порушення антидопінгових правил.

Наразі рішення про відсторонення важкоатлетки є тимчасовим і діятиме до завершення розгляду справи та ухвалення остаточного рішення.

Нагадаємо, що Каміла Конотоп — 25-річна українська важкоатлетка, одна з провідних спортсменок національної збірної.

Протягом спортивної кар’єри вона змагалася у вагових категоріях до 55, 58 та 59 кг.

Конотоп чотири рази здобувала звання чемпіонки Європи. У 2026 році українка виборола золоту медаль континентальної першості у ваговій категорії до 58 кг.

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