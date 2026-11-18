З вересня Росія завдала понад 1 тис. ударів по українській енергетичній інфраструктурі, здебільшого цілячи по високовольтних підстанціях. Станом на ранок 18 листопада, через нові атаки зафіксовано знеструмлення у восьми областях, а в трьох регіонах вимушено застосовують аварійні відключення.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час пресбрифінгу, повідомляє Міненерго України.

Яка ситуація зі світлом 18 листопада

За даними Міненерго, внаслідок російських ударів на ранок зафіксовані нові знеструмлення у восьми регіонах — Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

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Через пошкодження обладнання внаслідок ворожих атак у Сумській, Харківській та Полтавській областях вимушено діють аварійні відключення електроенергії. У Міненерго зазначили, що повернення до прогнозованих графіків у цих регіонах відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас у більшості областей України застосовуються графіки погодинних відключень для населення, а для промислових споживачів — графіки обмеження потужності.

Некрасов наголосив, що надзвичайно складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині. Російські війська цілеспрямовано б’ють по енергооб’єктах, зокрема по тих, де ремонтні роботи вже майже завершено, що суттєво ускладнює відновлення електропостачання.

Окрім того, напередодні на Київщині внаслідок ворожого удару поранення дістав енергетик. Постраждалого госпіталізували, лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

У Міненерго закликали громадян стежити за оновленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах, адже через постійні атаки ситуація зі світлом може швидко змінюватися.

Також у Міненерго нагадали про роботу порталу єОпора — єдиного інформаційного ресурсу з практичними порадами щодо підготовки до зими, державної підтримки та допомоги населенню.

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