В четверг, 19 ноября, на заседании Коалиции желающих партнеры обсудят новые механизмы координации финансовой и оборонной поддержки. Отдельно украинская сторона поблагодарила Еврокомиссию за инициативу создать новый инструмент, который позволит ЕС предоставить Украине до €45 млрд на нужды 2027 года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Заседание Коалиции желающих: какие ожидания Украины

По словам президента, 19 ноября состоится заседание Коалиции желающих, где стороны предметно обсудят запуск новых механизмов поддержки, предложенных президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

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Инициатива предусматривает привлечение и координацию дополнительной помощи от партнеров вне ЕС.

— Великобритания, Канада, Япония и Норвегия очень много помогают нам в защите жизни. Установление четких правил, по которым они смогут оказывать дальнейшую помощь совместно с ЕС, поможет еще больше. Завтра на заседании Коалиции желающих все обсудим предметно, чтобы как можно быстрее запустить эту работу, — подчеркнул он.

Президент также поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и Еврокомиссию за предложение создать инструмент скоординированной поддержки Украины, в рамках которого Европейский Союз мог бы выделить до €45 млрд финансовой помощи.

Зеленский отметил, что эти деньги дополнят уже существующие обязательства ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan и покроют значительную часть бюджетных и оборонных нужд Украины на следующий 2027 год.

В то же время президент выразил надежду на скорейшее одобрение этого решения Европейским парламентом и Советом ЕС, а также на поддержку со стороны всех государств — членов Евросоюза.

Он подчеркнул, что сильная поддержка Украины является лучшим сигналом для России о необходимости завершать полномасштабную войну.

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