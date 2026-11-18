У четвер, 19 листопада, на засіданні Коаліції охочих партнери предметно обговорять нові механізми координації фінансової та оборонної підтримки. Окремо українська сторона подякувала Єврокомісії за ініціативу створити новий інструмент, який дозволить ЄС надати Україні до €45 млрд на потреби 2027 року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Засідання Коаліції охочих: які очікування України

За словами президента, 19 листопада відбудеться засідання Коаліції охочих, де сторони предметно обговорять запуск нових механізмів підтримки, запропонованих президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Ініціатива передбачає залучення та координацію додаткової допомоги від партнерів поза межами ЄС.

— Велика Британія, Канада, Японія та Норвегія надзвичайно багато допомагають нам у захисті життя. Встановлення чітких правил, за якими вони зможуть надавати подальшу допомогу спільно з ЄС, допоможе ще більше. Завтра на засіданні Коаліції охочих предметно все обговоримо, щоб якнайшвидше запустити цю роботу, — наголосив він.

Президент також подякував Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісії за пропозицію створити інструмент скоординованої підтримки України, у межах якого Європейський Союз міг би виділити до €45 млрд фінансової допомоги.

Зеленський зазначив, що ці гроші доповнять уже наявні зобов’язання ЄС у межах програми Ukraine Support Loan та покриють значну частину бюджетних та оборонних потреб України на наступний 2027 рік.

Водночас президент висловив сподівання на якнайшвидше схвалення цього рішення Європейським парламентом і Радою ЄС, а також на підтримку з боку всіх держав — членів Євросоюзу.

Він наголосив, що сильна підтримка України є найкращим сигналом для Росії про необхідність завершувати повномасштабну війну.

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