В Украине 19 ноября ввели аварийные отключения света в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

Аварийные отключения света 19 ноября: что известно

За последние сутки российские войска продолжали атаковать объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Украине.

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По информации Укрэнерго, из-за повреждений энергетического оборудования аварийные отключения применяются в четырех областях:

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Днепропетровской.

Кроме того, по состоянию на утро 19 ноября из-за обстрелов остаются без света потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что российские войска наносят повторные удары по энергетическим объектам, на которых ремонтные работы уже почти завершены. По его словам, это значительно затрудняет восстановление электроснабжения. Кроме того, в Черниговской области бригада энергетиков дважды попала под российские атаки во время выполнения служебных обязанностей. Пострадавших не было.

Графики отключений света 19 ноября

По данным Укрэнерго, в некоторых областях до конца суток продолжают действовать ограничения на потребление электроэнергии.

Для промышленности применяются графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений продолжительностью от 0,5 до 3 очередей.

В Укрэнерго призывают проверять актуальные графики отключений на официальных страницах операторов системы распределения, так как ситуация в энергосистеме может меняться.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.