Сумській;

Полтавській;

Харківській;

Дніпропетровській.

Крім того, станом на ранок 19 листопада внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що російські війська завдають повторних ударів по енергетичних об’єктах, на яких ремонтні роботи вже майже завершені.

За його словами, це суттєво ускладнює відновлення електропостачання.

Крім того, на Чернігівщині бригада енергетиків двічі потрапила під російські атаки під час виконання службових обов’язків. Обійшлося без постраждалих.

Графіки відключень світла 19 листопада

За даними Укренерго, у частині областей до кінця доби продовжують діяти обмеження споживання електроенергії.

Для промисловості застосовують графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг.

В Укренерго закликають перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках операторів системи розподілу, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 730-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.