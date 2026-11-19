В октябре 2026 года количество погибших гражданских в Украине выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также этот показатель является самым высоким за октябрь с начала полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

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По информации ООН, в октябре в результате российских атак погибли 372 мирных жителя, еще 1 981 человек получил ранения. Для сравнения, в октябре 2025 года было зафиксировано 183 погибших и 1 021 раненый.

Таким образом, общее число погибших и пострадавших среди гражданского населения за год увеличилось на 95%.

Кроме того, за первые десять месяцев 2026 года в Украине погибло больше мирных жителей, чем за весь предыдущий год.

В целом, по подсчетам ООН, с начала полномасштабного российского вторжения погибли по меньшей мере 17 994 гражданских, еще 57 854 получили ранения.

Как отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, рост числа жертв происходит на фоне усиливающихся российских обстрелов украинских городов и объектов критической инфраструктуры.

В преддверии зимних морозов РФ продолжает атаковать энергетическую систему, создавая угрозу перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением.

Приведенные данные свидетельствуют о тяжелых последствиях российской агрессии для мирного населения Украины и необходимости усиления международного давления на Россию для прекращения атак на гражданских.

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