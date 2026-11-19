У жовтні 2026 року кількість загиблих цивільних в Україні зросла удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також цей показник є найвищим показником за жовтень із початку повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

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ООН повідомила про жертви в Україні

За інформацією ООН, у жовтні внаслідок російських атак загинули 372 мирні жителі, ще 1 981 людина дістала поранення. Для порівняння, у жовтні 2025 року було зафіксовано 183 загиблих та 1 021 пораненого.

Тож загальна кількість загиблих і постраждалих серед цивільного населення за рік збільшилася на 95%.

Крім того, за перші десять місяців 2026 року в Україні загинуло більше мирних жителів, ніж за весь попередній рік.

Загалом, за підрахунками ООН, від початку повномасштабного російського вторгнення загинули щонайменше 17 994 цивільні особи, ще 57 854 зазнали поранень.

Як наголосив омбудсман Дмитро Лубінець, зростання кількості жертв відбувається на тлі посилення російських обстрілів українських міст та об’єктів критичної інфраструктури. Напередодні зимових морозів РФ продовжує атакувати енергетичну систему, створюючи загрозу перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням.

Наведені дані вкотре свідчать про тяжкі наслідки російської агресії для мирного населення України та необхідність посилення міжнародного тиску на Росію задля припинення атак на цивільних.

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