Кушнер и Уиткофф отправились в Берлин на встречу Коалиции желающих: о чем будут говоритьДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Представители администрации Дональда Трампа направляются в Германию для участия в дипломатических консультациях по завершению войны в Украине.
- Джаред Кушнер сообщил о приоритетах предстоящих встреч с Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.
- Отдельное внимание во время переговоров планируют уделить послевоенной безопасности и подготовке следующего этапа международных консультаций.
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом отправляется в Берлин, где запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в рамках встречи Коалиции желающих.
Об этом Кушнер сообщил в соцсети X.
Кушнер и Уиткофф едут в Берлин: что будут обсуждать
По словам Кушнера, главной целью визита является усиление координации между США, Украиной и европейскими партнерами, а также наработка совместного подхода к ключевым условиям установления продолжительного мира.
— Нашими приоритетами в этой поездке являются дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, работа над единой позицией по ключевым элементам прочного мира, а также совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата для следующего раунда многосторонних переговоров, — написал он.
Отдельное внимание во время встреч будет уделено роли Коалиции желающих в формировании послевоенной системы безопасности.
В частности, речь пойдет об обеспечении надежных гарантий безопасности для Украины и создании механизмов, которые будут способствовать стабильности в Европе и будут предотвращать новые вооруженные конфликты.
Кушнер также отметил, что Дональд Трамп настроен добиться завершения войны и установления прочного мира, гарантирующего большую безопасность европейскому континенту.