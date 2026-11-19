Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом отправляется в Берлин, где запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в рамках встречи Коалиции желающих.

Об этом Кушнер сообщил в соцсети X.

Кушнер и Уиткофф едут в Берлин: что будут обсуждать

По словам Кушнера, главной целью визита является усиление координации между США, Украиной и европейскими партнерами, а также наработка совместного подхода к ключевым условиям установления продолжительного мира.

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— Нашими приоритетами в этой поездке являются дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, работа над единой позицией по ключевым элементам прочного мира, а также совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата для следующего раунда многосторонних переговоров, — написал он.

Отдельное внимание во время встреч будет уделено роли Коалиции желающих в формировании послевоенной системы безопасности.

В частности, речь пойдет об обеспечении надежных гарантий безопасности для Украины и создании механизмов, которые будут способствовать стабильности в Европе и будут предотвращать новые вооруженные конфликты.

Кушнер также отметил, что Дональд Трамп настроен добиться завершения войны и установления прочного мира, гарантирующего большую безопасность европейскому континенту.

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