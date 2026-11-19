Три чверті українських батьків (74%) відзначають сильний вплив війни на дитинство своїх дітей, а 87% помічають зміни в їхньому емоційному стані. Водночас 89% опитаних оцінюють рівень близькості з дітьми як високий, а 67% щодня говорять їм про свою любов.

Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus, проведеного до Всесвітнього дня дитини (20 листопада).

Як війна впливає на емоційний стан дітей

За даними дослідження, 74% респондентів, які мають дітей віком до 18 років, вважають, що війна сильно вплинула на дитинство їхніх дітей і можливість жити звичним життям. Не помічають такого впливу лише 3% опитаних.

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Зміни в емоційному стані дітей через війну фіксують 87% учасників опитування, причому 44% стикаються з цим часто.

Попри складні обставини, батьки виділяють час на спілкування та спільні справи з дітьми. У будні вони проводять разом у середньому 1 годину 45 хвилин на день. У вихідні спільний час зростає на 25 хвилин і становить 2 години 10 хвилин.

Найчастіше родинне дозвілля складається з повсякденних активностей, зокрема, розмов про те, як минув день, спільних обідів і вечерь, допомоги з навчанням, ігор та прогулянок.

Чверть батьків також дивляться з дітьми фільми та грають у відеоігри. Крім того, серед поширених занять — екскурсії та подорожі, читання книжок, творчість і хобі, а також приготування їжі й хатні справи.

Залученість батьків та емоційна близькість із дітьми

Більшість опитаних позитивно оцінюють взаємини у сім’ї. Близько 89% респондентів визначають рівень близькості з дітьми як високий (на 4 або 5 балів за п’ятибальною шкалою, середня оцінка — 4,4 бала).

Відкрите вираження почуттів залишається важливою частиною спілкування. Близько 85% батьків говорять дітям, що люблять їх, щонайменше кілька разів на тиждень, а 67% роблять це щодня.

На основі кластерного аналізу (за трьома критеріями: тривалість спільного часу, частота висловлення любові та оцінка близькості стосунків) аналітики Gradus поділили батьків на дві групи:

69% — група залучених батьків;

31% — група батьків із дефіцитом часу на дітей.

Як зазначається, обидві групи суттєво не відрізняються за рівнем достатку, сімейним станом, кількістю дітей у родині чи оцінкою впливу війни на емоційний стан неповнолітніх.

Різниця полягає в обсязі спільного часу та кількості активностей. Залучені батьки мають у середньому три різні спільні заняття з дітьми, тоді як батьки з дефіцитом часу — два.

— Коли ми говоримо про вплив війни на дітей, важливо розуміти, що йдеться про ціле покоління, яке дорослішає в умовах тривалої невизначеності. Для цих дітей війна вже стала частиною повсякденного досвіду, а не тимчасовим порушенням звичного життя. Це змінює контекст, у якому формуються соціальні навички, уявлення про безпеку та стосунки з близькими, — зазначила соціологиня, засновниця та CEO Gradus Євгенія Близнюк.

Водночас вона стверджує, що результати дослідження дають підстави для стриманого оптимізму, оскільки українські батьки зберігають емоційну близькість із дітьми, знаходять можливості для спілкування, спільних занять і проявів любові, попри всі виклики.

— Саме родинна підтримка та відчуття близькості можуть ставати важливим ресурсом, який допомагає дітям справлятися з негативним впливом війни, — зазначила соціологиня.

Опитування провела компанія Gradus 23–24 жовтня 2026 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.

Вибірка охопила 1 тис. респондентів віком 18–60 років і відображає структуру населення міст із понад 50 тис. жителів за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном (за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій).

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