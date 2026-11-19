Российский военно-промышленный комплекс продолжает получать иностранную электронику по меньшей мере восьми государств, несмотря на действующие ограничения. Украина призывает партнеров к систематическому усилению санкций, в частности запрету на экспорт глинозема в РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает МИД.

Сколько иностранных компонентов в оружии РФ

По словам главы МИД, украинские эксперты изучают каждый образец вооружения, которое Россия использовала в последние месяцы во время систематических атак на энергосистему, мосты, критическую инфраструктуру и жилые дома, чтобы установить количество иностранных деталей, их производителей и происхождение.

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Согласно данным анализа, в российском оружии обнаружено:

ракета Искандер-М — более 147 компонентов по меньшей мере восьми стран;

реактивный дрон Герань-5 – более 115 иностранных компонентов;

ракета 48Н6 (для системы С-400) – более 115 компонентов;

дрон Герань-4 – более 46 компонентов.

Сибига подчеркнул, что зависимость российского ВПК не ограничивается только электроникой – производство оружия также опирается на импортные станки и сырье.

Министр призвал страны Европейского Союза запретить экспорт глинозема в Российскую Федерацию, поскольку это сырье используется для изготовления ракет.

Глава МИД утверждает, что санкционная политика должна быть не разовым действием, а постоянным процессом, способным реагировать на адаптацию России.

— Необходимы систематические усилия: постоянное обновление санкций путем введения новых ограничений в ответ на каждый российский удар, борьба с обходом санкций, обеспечение надлежащей реакции правоохранительных органов на случаи контрабанды компонентов оружия, а также усиление проверки контрагентов компаниями-производителями, — отметил Сибига.

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