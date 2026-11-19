Російський військово-промисловий комплекс продовжує отримувати іноземну електроніку щонайменше з восьми держав, попри чинні обмеження. України закликає партнерів до систематичного посилення санкцій, зокрема заборони на експорт глинозему до РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє МЗС.

Скільки іноземних компонентів знаходять у зброї РФ

За словами очільника МЗС, українські експерти вивчають кожен зразок озброєння, яке Росія використовувала останніми місяцями під час систематичних атак на енергосистему, мости, критичну інфраструктуру та житлові будинки, щоб встановити кількість іноземних деталей, їхніх виробників та походження.

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Згідно з даними аналізу, в російській зброї виявлено:

ракета Іскандер-М — понад 147 компонентів щонайменше з восьми країн;

реактивний дрон Герань-5 — понад 115 іноземних компонентів;

ракета 48Н6 (для системи С-400) — понад 115 компонентів;

дрон Герань-4 — понад 46 компонентів.

Сибіга наголосив, що залежність російського ВПК не обмежується лише електронікою — виробництво зброї також спирається на імпортні верстати та сировину.

Міністр закликав країни Європейського Союзу заборонити експорт глинозему до Російської Федерації, оскільки ця сировина використовується для виготовлення ракет.

Очільник МЗС стверджує, що санкційна політика має бути не разовою дією, а постійним процесом, здатним реагувати на адаптацію Росії.

— Необхідні систематичні зусилля: постійне оновлення санкцій шляхом запровадження нових обмежень у відповідь на кожен російський удар, боротьба з обходом санкцій, забезпечення належної реакції правоохоронних органів на випадки контрабанди компонентів для зброї, а також посилення перевірки контрагентів компаніями-виробниками, — зазначив Сибіга.

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