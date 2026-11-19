США вдалося домогтися того, щоб Росія розглянула концепцію гарантій безпеки для України, заснованих на принципі статті 5 НАТО.

Про це спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив на спільній пресконференції за підсумками саміту Коаліції охочих у Берліні 19 листопада.

Кушнер про прогрес у питанні гарантій безпеки для України

– США вдалося домогтися того, щоб Росія була готова розглядати концепцію гарантій безпеки для України на основі статті 5 НАТО, – заявив Джаред Кушнер.

За його словами, це значне досягнення, оскільки російська сторона погодилася розглядати такий підхід.

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Кушнер визнав, що в Росії є чимало скептицизму та недовіри до такої концепції. Саме тому важливо відновити діалог між Європою та Росією, щоб сторони могли обговорювати ці питання безпосередньо.

Джаред Кушнер зауважив, що востаннє представники Європи та Росії спілкувалися понад чотири роки тому.

Він наголосив, що майбутня безпекова угода не повинна ґрунтуватися лише на довірі чи намірах сторін. Необхідно створити систему стимулів і взаємних інтересів, яка забезпечить виконання домовленостей.

За словами спецпредставника президента США, безпекова угода має передбачати механізми моніторингу, потужне стримування та серйозні наслідки на випадок її порушення. Над розробкою такої системи, додав він, усі сторони мають працювати спільно.

Кушнер наголосив, що для Сполучених Штатів надання Україні гарантій безпеки за принципом статті 5 НАТО є надзвичайно серйозним кроком. За його словами, президент Дональд Трамп відкритий до такої можливості, однак подібне рішення має відповідати інтересам США.

Зеленський про гарантії безпеки на аналогом 5 статті НАТО

Президент Володимир Зеленський висловив сумнів, що Україна та міжнародні партнери мають спільне бачення того, як саме повинні працювати гарантії безпеки для України на основі статті 5 НАТО.

За його словами, американські представники обговорювали це питання з президентом США Дональдом Трампом, російською та європейською сторонами.

Президент зазначив, що учасники переговорів готові наблизитися до предметного діалогу та конкретних результатів щодо створення для України механізму безпеки на основі статті 5.

– Вони (американські представники, – Ред.) обговорювали це, як я зрозумів, з президентом (Трампом, – Ред.), з російською стороною та з європейською стороною, що вони дійсно готові наблизитися до цього, наблизитися до реальних переговорів, до реальних результатів переговорів, так, щоб запропонувати Україні процес забезпечення безпеки на основі статті, – сказав Зеленський на пресконференції у Берліні.

Однак президент висловив сумнів, що Україна та партнери однаково розуміють, які саме винятки можуть передбачати гарантії на основі статті 5 НАТО.

– Але я не впевнений, що ми маємо спільне розуміння винятку щодо статті 5, як ми це розуміємо, – додав він.

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