Российские войска за последние несколько дней начали применять беспилотники Молния с управлением через оптоволокно одновременно на нескольких направлениях фронта.

Об этом сообщил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).

Флеш рассказал о новой тактике россиян

По его словам, беспилотники Молния на оптоволокне способны проникать в украинский тыл на расстояние до 30 км, двигаясь на высоте около 50 метров.

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Бескрестнов отметил, что первые случаи использования оптоволоконного управления на Молниях украинские военные зафиксировали еще год назад. Однако тогда эта технология не получила массового распространения.

Главная угроза таких беспилотников состоит в сложности их выявления и противодействия. Из-за отсутствия радиосигнала их трудно зафиксировать средствами радиоэлектронной разведки, а низкая высота полета усложняет работу радиолокационных станций.

Кроме того, благодаря качественной передаче изображения операторы могут использовать эти БпЛА для разведки непосредственно во время полета.

В то же время средства радиоэлектронной борьбы не способны влиять на такие дроны, поскольку управление осуществляется через оптоволоконный кабель.

Бескрестнов также поблагодарил украинских военных, которые обнаруживают и уничтожают эти беспилотники.

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