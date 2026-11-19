Російські війська протягом останніх кількох днів почали застосовувати безпілотники Молнія з керуванням через оптоволокно одночасно на кількох напрямках фронту.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Флеш розповів про нову тактику росіян

За його словами, безпілотники Молнія на оптоволокні здатні проникати в український тил на відстань до 30 км, рухаючись на висоті близько 50 метрів.

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Бескрестнов зазначив, що перші випадки використання оптоволоконного керування на Молніях українські військові зафіксували ще рік тому. Однак тоді ця технологія не набула масового поширення.

Головна загроза таких безпілотників полягає у складності їхнього виявлення та протидії. Через відсутність радіосигналу їх важко зафіксувати засобами радіоелектронної розвідки, а низька висота польоту ускладнює роботу радіолокаційних станцій.

Крім того, завдяки якісній передачі зображення оператори можуть використовувати ці БпЛА для розвідки безпосередньо під час польоту.

Водночас засоби радіоелектронної боротьби не здатні впливати на такі дрони, оскільки керування здійснюється через оптоволоконний кабель.

Бескрестнов також подякував українським військовим, які виявляють і знищують ці безпілотники.

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