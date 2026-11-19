За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили на фронте около 1 970 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 19 ноября

личного состава: около 1 630 980 (+1 970) человек;

танков: 12 484 (+2);

боевых бронированных машин: 25 828 (+13);

артиллерийских систем: 52 557 (+7);

РСЗО: 2 284 (+1);

средств ПВО: 1 764;

самолетов: 452;

вертолетов: 356;

наземных робототехнических комплексов: 3 194 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня: 613 608 (+515);

крылатых ракет: 5 196;

кораблей и катеров: 35;

подводных лодок: 2;

автомобильной техники и автоцистерн: 177 167 (+341);

специальной техники: 4 916 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.