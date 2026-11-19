Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 19 ноября: минус 1 970 оккупантов, танки и артсистемыДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили на фронте около 1 970 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 19 ноября
- личного состава: около 1 630 980 (+1 970) человек;
- танков: 12 484 (+2);
- боевых бронированных машин: 25 828 (+13);
- артиллерийских систем: 52 557 (+7);
- РСЗО: 2 284 (+1);
- средств ПВО: 1 764;
- самолетов: 452;
- вертолетов: 356;
- наземных робототехнических комплексов: 3 194 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 613 608 (+515);
- крылатых ракет: 5 196;
- кораблей и катеров: 35;
- подводных лодок: 2;
- автомобильной техники и автоцистерн: 177 167 (+341);
- специальной техники: 4 916 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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