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Втрати ворога на 19 листопада: мінус 1 970 окупантів, танки та артсистемиДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті близько 1 970 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 19 листопада
- особового складу: близько 1 630 980 (+1 970) осіб;
- танків: 12 484 (+2);
- бойових броньованих машин: 25 828 (+13);
- артилерійських систем: 52 557 (+7);
- РСЗВ: 2 284 (+1);
- засобів ППО: 1 764;
- літаків: 452;
- гелікоптерів: 356;
- наземних робототехнічних комплексів: 3 194 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 613 608 (+515);
- крилатих ракет: 5 196;
- кораблів та катерів: 35;
- підводних човнів: 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн: 177 167 (+341);
- спеціальної техніки: 4 916 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 730-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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