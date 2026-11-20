В ночь на 20 ноября противовоздушная оборона Украины сбила и подавила 462 российских воздушных целей, среди которых — 82 ракеты и 380 беспилотников. В то же время зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных дронов на 23 локациях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 20 ноября

Воздушное нападение российской армии началось с 18:00 19 ноября и продолжалось ночью 20 ноября.

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По данным Воздушных сил ВСУ, Россия применила для ударов по Украине:

баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и противокорабельные ракеты Циркон – пуски осуществлялись из Ростовской, Брянской и Курской областей РФ;

84 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101, Калибр и Искандер-К — из Вологодской области РФ и акватории Черного моря;

404 ударных беспилотника типа Shahed (в том числе 123 реактивных), Гербера и дрона-имитатора типа Пародия — из направлений Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.

Результаты работы ПВО и последствия попаданий

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 462 воздушные цели. Среди них:

3 баллистических ракеты Искандер-М/С-400/Циркон;

79 крылатых ракет Х-101 и Калибр;

380 дронов типа Shahed (из них 102 реактивные), Гербера и беспилотников других типов.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В то же время украинские военные зафиксировали попадание российских ракет и ударных беспилотников на 23 локациях, а также падение обломков сбитых целей — на 10 локациях.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что вражеская атака продолжается. В воздушном пространстве остается несколько российских беспилотников, поэтому граждан призывают соблюдать правила безопасности.

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