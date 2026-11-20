Ночной удар Цирконами, Искандерами, Калибрами и 404 дронами: как отработала ПВОДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Россия запустила баллистические ракеты Искандер-М/С-400, противокорабельные ракеты Циркон, крылатые ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К и 404 беспилотника.
- Рассказываем, сколько силам ПВО удалось сбить ракет и дронов, которые применила Россия для атаки на Украину.
В ночь на 20 ноября противовоздушная оборона Украины сбила и подавила 462 российских воздушных целей, среди которых — 82 ракеты и 380 беспилотников. В то же время зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных дронов на 23 локациях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Чем Россия атаковала Украину в ночь на 20 ноября
Воздушное нападение российской армии началось с 18:00 19 ноября и продолжалось ночью 20 ноября.
По данным Воздушных сил ВСУ, Россия применила для ударов по Украине:
- баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и противокорабельные ракеты Циркон – пуски осуществлялись из Ростовской, Брянской и Курской областей РФ;
- 84 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101, Калибр и Искандер-К — из Вологодской области РФ и акватории Черного моря;
- 404 ударных беспилотника типа Shahed (в том числе 123 реактивных), Гербера и дрона-имитатора типа Пародия — из направлений Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск на территории РФ, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.
Результаты работы ПВО и последствия попаданий
По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 462 воздушные цели. Среди них:
- 3 баллистических ракеты Искандер-М/С-400/Циркон;
- 79 крылатых ракет Х-101 и Калибр;
- 380 дронов типа Shahed (из них 102 реактивные), Гербера и беспилотников других типов.
Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В то же время украинские военные зафиксировали попадание российских ракет и ударных беспилотников на 23 локациях, а также падение обломков сбитых целей — на 10 локациях.
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что вражеская атака продолжается. В воздушном пространстве остается несколько российских беспилотников, поэтому граждан призывают соблюдать правила безопасности.