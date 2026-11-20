У ніч на 20 листопада протиповітряна оборона України збила та подавила 462 російські повітряні цілі, серед яких — 82 ракети та 380 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання ворожих ракет і ударних дронів на 23 локаціях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Чим Росія атакувала Україну в ніч на 20 листопада

Повітряний напад російської армії розпочався з 18:00 19 листопада та тривав протягом ночі 20 листопада.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія застосувала для ударів по Україні:

балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та протикорабельні ракети Циркон — пуски здійснювалися з Ростовської, Брянської та Курської областей РФ;

84 крилаті ракети повітряного та морського базування Х-101, Калібр та Іскандер-К — із Вологодської області РФ та акваторії Чорного моря;

404 ударні безпілотники типу Shahed (зокрема 123 реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу Пародія — із напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди у Криму.

Результати роботи ППО та наслідки влучань

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряна оборона збила або подавила 462 повітряні цілі. Серед них:

три балістичні ракети Іскандер-М/С-400/Циркон;

79 крилатих ракет Х-101 та Калібр;

380 дронів типу Shahed (із них 102 — реактивні), Гербера та безпілотників інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Водночас українські військові зафіксували влучання російських ракет та ударних безпілотників на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей — на 10 локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що ворожа атака ще триває. Зазначається, що у повітряному просторі залишаються декілька російських безпілотників, тому громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

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