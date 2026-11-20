Нічний удар Цирконами, Іскандерами, Калібрами та 404 дронами: як відпрацювала ППОДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Росія запустила балістичні ракети Іскандер-М/С-400, протикорабельні ракети Циркон, крилаті ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К та 404 безпілотники.
- Розповідаємо, скільки силам ППО вдалося збити ракет і дронів, які застосувала Росія для атаки на Україну.
У ніч на 20 листопада протиповітряна оборона України збила та подавила 462 російські повітряні цілі, серед яких — 82 ракети та 380 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання ворожих ракет і ударних дронів на 23 локаціях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Чим Росія атакувала Україну в ніч на 20 листопада
Повітряний напад російської армії розпочався з 18:00 19 листопада та тривав протягом ночі 20 листопада.
За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія застосувала для ударів по Україні:
- балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та протикорабельні ракети Циркон — пуски здійснювалися з Ростовської, Брянської та Курської областей РФ;
- 84 крилаті ракети повітряного та морського базування Х-101, Калібр та Іскандер-К — із Вологодської області РФ та акваторії Чорного моря;
- 404 ударні безпілотники типу Shahed (зокрема 123 реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу Пародія — із напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди у Криму.
Результати роботи ППО та наслідки влучань
За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряна оборона збила або подавила 462 повітряні цілі. Серед них:
- три балістичні ракети Іскандер-М/С-400/Циркон;
- 79 крилатих ракет Х-101 та Калібр;
- 380 дронів типу Shahed (із них 102 — реактивні), Гербера та безпілотників інших типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Водночас українські військові зафіксували влучання російських ракет та ударних безпілотників на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей — на 10 локаціях.
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що ворожа атака ще триває. Зазначається, що у повітряному просторі залишаються декілька російських безпілотників, тому громадян закликають дотримуватися правил безпеки.