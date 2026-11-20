Массированная атака на Украину: погибшие в Киеве и Львове, повреждены мосты и энергообъектыДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В ночь на 20 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и дронов.
Под ударами оказались жилые дома, больницы, предприятия, объекты критической и транспортной инфраструктуры. Есть погибшие и раненые.
В Киеве в результате баллистической атаки погибли трое сотрудников Киевводоканала, повреждены три моста, в нескольких районах столицы возникли пожары и перебои с электроснабжением. Во Львове погибли два человека, а в Харьковской области в результате российских ударов пострадали десять человек.
Из-за атак на энергетическую инфраструктуру ввели аварийные отключения электричества во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Последствия обстрелов также зафиксировали в Киевской, Винницкой, Житомирской, Полтавской областях и в Запорожье.
Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину 20 ноября читайте в материале Фактов ICTV.
- Массированная атака на Украину 20 ноября
- Последствия атаки на Киев
- Последствия атаки на Львов
- Последствия атаки на Харьковскую область
- Последствия атаки на Днепропетровскую область
- Последствия атаки на Киевскую область
- Последствия атаки на Винницкую область
- Последствия атаки на Житомирскую область
- Последствия атаки на Полтавскую область
- Последствия атаки на Запорожье
- Последствия атаки на Одесскую область
Массированная атака на Украину 20 ноября
Во время воздушной тревоги Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Киева, а также крылатых ракет в направлении западных областей.
В результате комбинированной атаки были повреждены жилые дома, медицинские учреждения, предприятия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
По данным премьер-министра Украины Сергея Корецкого, в эту ночь под ударом находились Киев и ряд областей Украины. На данный момент известно о 8 погибших и 28 пострадавших.
По информации Укрэнерго, из-за российских ударов по энергетике ситуация в энергосистеме Украины остается крайне сложной.
Аварийные отключения электричества ввели во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
Последствия атаки на Киев
В ночь на 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов в трех районах столицы возникли пожары, повреждён объект критической инфраструктуры и три моста.
По информации мэра Виталия Кличко и Киевской городской военной администрации, в Оболонском районе после падения обломка ракеты загорелось трехэтажное здание.
В Голосеевском районе зафиксировано попадание на территорию инфраструктурного объекта. Предварительно сообщалось о пожаре в офисном здании.
В Подольском районе также возник пожар в нежилом здании.
В результате баллистической атаки погибли трое сотрудников Киевводоканала. В общей сложности количество погибших в Киеве возросло до шести человек. Еще 15 человек получили ранения.
Кроме того, российская атака повредила Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты.
На Подольско-Воскресенском мостовом переходе перекрыли движение с правого на левый берег Днепра.
Степень повреждений Дарницкого моста специалисты должны оценить после окончания воздушной тревоги.
На Южном мосту зафиксировано повторное попадание. Движение разрешили только с левого на правый берег для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света осталась часть потребителей в Печерском, Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах.
В других районах столицы ввели экстренные отключения электроэнергии.
Мэр призвал киевлян без крайней необходимости не пользоваться личными автомобилями, а предприятия — по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.
Последствия атаки на Львов
В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Львов и область ракетами и беспилотниками.
По информации мэра Андрея Садового и главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате обстрела повреждены жилые дома, автомобили, энергетический объект и железнодорожная инфраструктура.
На улице Лазаренко во Львове обнаружили обломки ударного беспилотника Shahed. Повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна.
На улице Пулюя на тротуаре нашли часть ракеты. На месте работают спасатели.
В селе Лисиничи поврежден частный жилой дом. По предварительной информации, пострадавших там нет.
Кроме того, российские войска атаковали энергетический объект во Львовской области.
Из-за повреждений энергосистемы Укрэнерго ввело аварийные отключения электроэнергии. Впоследствии планируют перейти на почасовые графики.
Также зафиксировано попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. По последним данным, в результате этой атаки погибли два человека.
В больницах Львова уже 10 пострадавших в результате массированной утренней атаки.
Последствия атаки на Харьковскую область
В ночь на 20 ноября российские войска атаковали беспилотниками Харьков и населенные пункты области.
По информации ГСЧС, в результате ударов пострадали десять человек.
В Шевченковском районе Харькова российский беспилотник попал на территорию медицинского учреждения. Повреждено здание больницы, где выбило более 50 окон.
По обновленным данным спасателей, в Харькове пострадали пять человек.
Кроме того, поврежден многоэтажный жилой дом и автомобили. На парковке возле жилого комплекса возник пожар.
По данным ГСЧС, в Лозовском районе Харьковской области пострадали еще пять человек.
В Златополе в результате атаки загорелось административное здание, а в Беляевке — гараж.
На местах ударов работали спасатели ГСЧС и спасатели из общин.
Последствия атаки на Днепропетровскую область
В ночь на 20 ноября российские войска более десяти раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области.
Больше всего пострадала Желтоводская община Каменского района.
В Желтых Водах в результате ударов возникли пожары в квартирах и на балконе многоквартирного дома.
По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, пострадали пять человек.
В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух женщин в возрасте 47 и 70 лет и двух мужчин в возрасте 20 и 51 года.
Еще одна пострадавшая — 87-летняя женщина — будет лечиться амбулаторно.
Всего в городе повреждено шесть многоквартирных домов, три легковых автомобиля, банк и магазин.
Кроме того, российские войска ночью массированно атаковали реактивными беспилотниками Кривой Рог. По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, в результате ударов серьезно повреждена инфраструктура и автозаправочная станция.
Из-за атаки остались без электричества часть котельных, насосных станций водоканала, больниц и многие жители. Медицинские учреждения перешли на работу от генераторов.
Кроме того, повреждения энергетической инфраструктуры повлияли на работу городского электротранспорта. Из-за отключения электричества на нескольких тяговых подстанциях в северной части города временно не курсируют троллейбусы № 10, 15, 16 и 18. Движение остальных троллейбусов в этом направлении ограничено до площади Кольцевой.
По словам Вилкула, погибших и пострадавших в Кривом Роге нет.
В Любимовской общине Днепровского района поврежден частный жилой дом.
В Никопольском районе под ударами оказались Никополь и Марганецкая община. Повреждены хозяйственные постройки.
Кроме того, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области ввели аварийные отключения электроэнергии.
Последствия атаки на Киевскую область
В ночь на 20 ноября российские войска атаковали Киевскую область ракетами и беспилотниками.
По данным областных властей, последствия массированной комбинированной атаки зафиксировали в Бучанском и Броварском районах.
В Бучанском районе пострадали двое людей — мужчина и женщина.
Их с ранениями и острой стрессовой реакцией госпитализировали в больницу. Угрозы жизни пострадавших нет.
В этом же районе поврежден частный жилой дом.
В Броварском районе в результате атаки повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.
На местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий обстрелов.
Последствия атаки на Винницкую область
В ночь на 20 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Винницкую область.
В результате ударов повреждены 13 частных жилых домов, дом культуры и помещение старостата.
Кроме того, уничтожен один автомобиль.
По данным областных властей, пострадал один человек.
На местах ударов работают соответствующие службы, которые устраняют последствия российской атаки.
Последствия атаки на Житомирскую область
В течение суток российские войска неоднократно атаковали Коростенский район Житомирской области.
Под ударами оказались объекты транспортной и промышленной инфраструктуры.
В результате атак было повреждено здание одного из предприятий, возникли пожары.
Пострадал один мужчина. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями.
Спасатели ликвидировали все очаги возгораний. Работу осложняла постоянная угроза повторных российских ударов.
Последствия атаки на Полтавскую область
В ночь на 20 ноября российские войска атаковали Полтавскую область.
В Полтавском районе обломки российской ракеты упали на открытой территории рядом с жилой застройкой.
Взрывная волна повредила частные жилые дома. Зафиксированы частичные разрушения соседних зданий.
По предварительной информации, сообщений о пострадавших не поступало.
Кроме того, в Кременчугском районе в результате российского удара возник пожар на территории промышленного предприятия.
Спасатели ГСЧС потушили пожар, работая под постоянной угрозой повторных атак.
Погибших и пострадавших в результате удара по предприятию нет.
Последствия атаки на Запорожье
Утром 20 ноября российские войска атаковали трамвай в Заводском районе Запорожья с помощью FPV-дрона.
По информации временно исполняющего обязанности начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина, в результате удара пострадала женщина.
Она получила осколочные ранения. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Кроме того, вечером 19 ноября российские войска атаковали FPV-дроном посёлок Кушугум Запорожского района.
В результате этого удара погиб мужчина.
Последствия атаки на Одесскую область
Утром 20 ноября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК Одесские электросети.
В результате удара более 41 тыс. потребителей в Одесском и Раздельнянском районах временно остались без электроснабжения.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Энергетики оценивают масштабы повреждений и работают над восстановлением электроснабжения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.