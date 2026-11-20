В ночь на 20 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и дронов.

Под ударами оказались жилые дома, больницы, предприятия, объекты критической и транспортной инфраструктуры. Есть погибшие и раненые.

В Киеве в результате баллистической атаки погибли трое сотрудников Киевводоканала, повреждены три моста, в нескольких районах столицы возникли пожары и перебои с электроснабжением. Во Львове погибли два человека, а в Харьковской области в результате российских ударов пострадали десять человек.

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Из-за атак на энергетическую инфраструктуру ввели аварийные отключения электричества во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Последствия обстрелов также зафиксировали в Киевской, Винницкой, Житомирской, Полтавской областях и в Запорожье.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину 20 ноября читайте в материале Фактов ICTV.

Массированная атака на Украину 20 ноября

Во время воздушной тревоги Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Киева, а также крылатых ракет в направлении западных областей.

В результате комбинированной атаки были повреждены жилые дома, медицинские учреждения, предприятия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

По данным премьер-министра Украины Сергея Корецкого, в эту ночь под ударом находились Киев и ряд областей Украины. На данный момент известно о 8 погибших и 28 пострадавших.

По информации Укрэнерго, из-за российских ударов по энергетике ситуация в энергосистеме Украины остается крайне сложной.

Аварийные отключения электричества ввели во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Последствия атаки на Киев

В ночь на 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов в трех районах столицы возникли пожары, повреждён объект критической инфраструктуры и три моста.

По информации мэра Виталия Кличко и Киевской городской военной администрации, в Оболонском районе после падения обломка ракеты загорелось трехэтажное здание.

В Голосеевском районе зафиксировано попадание на территорию инфраструктурного объекта. Предварительно сообщалось о пожаре в офисном здании.

В Подольском районе также возник пожар в нежилом здании.

В результате баллистической атаки погибли трое сотрудников Киевводоканала. В общей сложности количество погибших в Киеве возросло до шести человек. Еще 15 человек получили ранения.

Кроме того, российская атака повредила Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты.

На Подольско-Воскресенском мостовом переходе перекрыли движение с правого на левый берег Днепра.

Степень повреждений Дарницкого моста специалисты должны оценить после окончания воздушной тревоги.

На Южном мосту зафиксировано повторное попадание. Движение разрешили только с левого на правый берег для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света осталась часть потребителей в Печерском, Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах.

В других районах столицы ввели экстренные отключения электроэнергии.

Мэр призвал киевлян без крайней необходимости не пользоваться личными автомобилями, а предприятия — по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Последствия атаки на Львов

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Львов и область ракетами и беспилотниками.

По информации мэра Андрея Садового и главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате обстрела повреждены жилые дома, автомобили, энергетический объект и железнодорожная инфраструктура.

На улице Лазаренко во Львове обнаружили обломки ударного беспилотника Shahed. Повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна.

На улице Пулюя на тротуаре нашли часть ракеты. На месте работают спасатели.

В селе Лисиничи поврежден частный жилой дом. По предварительной информации, пострадавших там нет.

Кроме того, российские войска атаковали энергетический объект во Львовской области.

Из-за повреждений энергосистемы Укрэнерго ввело аварийные отключения электроэнергии. Впоследствии планируют перейти на почасовые графики.

Также зафиксировано попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. По последним данным, в результате этой атаки погибли два человека.

В больницах Львова уже 10 пострадавших в результате массированной утренней атаки.

Последствия атаки на Харьковскую область

В ночь на 20 ноября российские войска атаковали беспилотниками Харьков и населенные пункты области.

По информации ГСЧС, в результате ударов пострадали десять человек.

В Шевченковском районе Харькова российский беспилотник попал на территорию медицинского учреждения. Повреждено здание больницы, где выбило более 50 окон.

По обновленным данным спасателей, в Харькове пострадали пять человек.

Кроме того, поврежден многоэтажный жилой дом и автомобили. На парковке возле жилого комплекса возник пожар.

По данным ГСЧС, в Лозовском районе Харьковской области пострадали еще пять человек.

В Златополе в результате атаки загорелось административное здание, а в Беляевке — гараж.

На местах ударов работали спасатели ГСЧС и спасатели из общин.

Последствия атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 20 ноября российские войска более десяти раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области.

Больше всего пострадала Желтоводская община Каменского района.

В Желтых Водах в результате ударов возникли пожары в квартирах и на балконе многоквартирного дома.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, пострадали пять человек.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух женщин в возрасте 47 и 70 лет и двух мужчин в возрасте 20 и 51 года.

Еще одна пострадавшая — 87-летняя женщина — будет лечиться амбулаторно.

Всего в городе повреждено шесть многоквартирных домов, три легковых автомобиля, банк и магазин.

Кроме того, российские войска ночью массированно атаковали реактивными беспилотниками Кривой Рог. По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, в результате ударов серьезно повреждена инфраструктура и автозаправочная станция. Из-за атаки остались без электричества часть котельных, насосных станций водоканала, больниц и многие жители. Медицинские учреждения перешли на работу от генераторов. Кроме того, повреждения энергетической инфраструктуры повлияли на работу городского электротранспорта. Из-за отключения электричества на нескольких тяговых подстанциях в северной части города временно не курсируют троллейбусы № 10, 15, 16 и 18. Движение остальных троллейбусов в этом направлении ограничено до площади Кольцевой. По словам Вилкула, погибших и пострадавших в Кривом Роге нет.

В Любимовской общине Днепровского района поврежден частный жилой дом.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь и Марганецкая община. Повреждены хозяйственные постройки.

Кроме того, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Последствия атаки на Киевскую область

В ночь на 20 ноября российские войска атаковали Киевскую область ракетами и беспилотниками.

По данным областных властей, последствия массированной комбинированной атаки зафиксировали в Бучанском и Броварском районах.

В Бучанском районе пострадали двое людей — мужчина и женщина.

Их с ранениями и острой стрессовой реакцией госпитализировали в больницу. Угрозы жизни пострадавших нет.

В этом же районе поврежден частный жилой дом.

В Броварском районе в результате атаки повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.

На местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Последствия атаки на Винницкую область

В ночь на 20 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Винницкую область.

В результате ударов повреждены 13 частных жилых домов, дом культуры и помещение старостата.

Кроме того, уничтожен один автомобиль.

По данным областных властей, пострадал один человек.

На местах ударов работают соответствующие службы, которые устраняют последствия российской атаки.

Последствия атаки на Житомирскую область

В течение суток российские войска неоднократно атаковали Коростенский район Житомирской области.

Под ударами оказались объекты транспортной и промышленной инфраструктуры.

В результате атак было повреждено здание одного из предприятий, возникли пожары.

Пострадал один мужчина. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями.

Спасатели ликвидировали все очаги возгораний. Работу осложняла постоянная угроза повторных российских ударов.

Последствия атаки на Полтавскую область

В ночь на 20 ноября российские войска атаковали Полтавскую область.

В Полтавском районе обломки российской ракеты упали на открытой территории рядом с жилой застройкой.

Взрывная волна повредила частные жилые дома. Зафиксированы частичные разрушения соседних зданий.

По предварительной информации, сообщений о пострадавших не поступало.

Кроме того, в Кременчугском районе в результате российского удара возник пожар на территории промышленного предприятия.

Спасатели ГСЧС потушили пожар, работая под постоянной угрозой повторных атак.

Погибших и пострадавших в результате удара по предприятию нет.

Последствия атаки на Запорожье

Утром 20 ноября российские войска атаковали трамвай в Заводском районе Запорожья с помощью FPV-дрона.

По информации временно исполняющего обязанности начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина, в результате удара пострадала женщина.

Она получила осколочные ранения. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Кроме того, вечером 19 ноября российские войска атаковали FPV-дроном посёлок Кушугум Запорожского района.

В результате этого удара погиб мужчина.

Последствия атаки на Одесскую область Утром 20 ноября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. В результате удара более 41 тыс. потребителей в Одесском и Раздельнянском районах временно остались без электроснабжения. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Энергетики оценивают масштабы повреждений и работают над восстановлением электроснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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