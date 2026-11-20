За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили на фронте около 2 150 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 20 ноября

личного состава: около 1 633 130 (+2 150) человек;

танков: 12 485 (+1);

боевых бронированных машин: 25 860 (+32);

артиллерийских систем: 52 574 (+17);

РСЗО: 2 288 (+4);

средств ПВО: 1 765 (+1);

самолетов: 452;

вертолетов: 356;

наземных робототехнических комплексов: 3 196 (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня: 614 346 (+738);

крылатых ракет: 5 196;

кораблей и катеров: 35;

подводных лодок: 2;

автомобильной техники и автоцистерн: 177 536 (+369);

специальной техники: 4 919 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.