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Потери РФ на 20 ноября: минус 2 150 оккупантов и 738 БпЛАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили на фронте около 2 150 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 20 ноября
- личного состава: около 1 633 130 (+2 150) человек;
- танков: 12 485 (+1);
- боевых бронированных машин: 25 860 (+32);
- артиллерийских систем: 52 574 (+17);
- РСЗО: 2 288 (+4);
- средств ПВО: 1 765 (+1);
- самолетов: 452;
- вертолетов: 356;
- наземных робототехнических комплексов: 3 196 (+2);
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 614 346 (+738);
- крылатых ракет: 5 196;
- кораблей и катеров: 35;
- подводных лодок: 2;
- автомобильной техники и автоцистерн: 177 536 (+369);
- специальной техники: 4 919 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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