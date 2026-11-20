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Втрати ворога на 20 листопада: мінус 2 150 окупантів та 738 БпЛАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті близько 2 150 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 20 листопада
- особового складу: близько 1 633 130 (+2 150) осіб;
- танків: 12 485 (+1);
- бойових броньованих машин: 25 860 (+32);
- артилерійських систем: 52 574 (+17);
- РСЗВ: 2 288 (+4);
- засобів ППО: 1 765 (+1);
- літаків: 452;
- гелікоптерів: 356;
- наземних робототехнічних комплексів: 3 196 (+2);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 614 346 (+738);
- крилатих ракет: 5 196;
- кораблів та катерів: 35;
- підводних човнів: 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн: 177 536 (+369);
- спеціальної техніки: 4 919 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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