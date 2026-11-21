В ночь против 21 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив баллистические ракеты и беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 21 ноября: что известно

Во время комбинированного удара противник применил:

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три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400 из Брянской области РФ и временно оккупированного Крыма;

148 беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия, среди которых 87 были реактивными Shahed.

Запуски беспилотников осуществлялись из районов Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска и Миллерово в России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Для отражения воздушного нападения задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или вывела из строя 117 вражеских дронов, среди которых 67 реактивных Shahed.

Об уничтожении баллистических ракет в утреннем сводке не сообщается.

По итогам ночной атаки на Украину 21 ноября зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 19 точках и падение обломков сбитых целей еще в девяти.

По состоянию на 08:00 российская атака еще продолжалась. В воздушном пространстве Украины оставалось около десяти вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 732 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.