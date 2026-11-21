Унаслідок атаки на Рівненську область в ніч проти 21 листопада знеструмлено близько 50 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Атака на Рівненську область 21 листопада: що відомо

За словами Олександра Коваля, постійні повітряні тривоги не дозволяли енергетикам оперативно ліквідувати наслідки удару.

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Крім того, за інформацією ДСНС, під час нічної атаки на Рівненську область російські війська завдали удару по цивільному підприємству.

Внаслідок атаки зруйновано будівлю, виникла пожежа. Рятувальники вже ліквідували загоряння та завершили роботи з ліквідації наслідків удару по підприємству.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Рівненську область 21 листопада постраждала одна людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 732-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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