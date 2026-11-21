В субботу, 21 ноября, в Днепропетровской области по распоряжению Укрэнерго ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщают в пресс-службе ДТЭК.

Аварийные отключения электричества 21 ноября: что известно

Экстренные отключения электричества ввели в Днепре, а также в четырех районах Днепропетровской области:

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Днепровском;

Самаровском;

Павлоградском;

Каменском.

Энергетики подчеркнули, что во время экстренных отключений ранее опубликованные графики почасовых отключений электроэнергии не действуют.

О дальнейших изменениях в ограничениях электроснабжения потребителей будут сообщать дополнительно.

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