Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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В Днепре и четырех районах области ввели аварийные отключения светаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В субботу, 21 ноября, в Днепропетровской области по распоряжению Укрэнерго ввели аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщают в пресс-службе ДТЭК.
Аварийные отключения электричества 21 ноября: что известно
Экстренные отключения электричества ввели в Днепре, а также в четырех районах Днепропетровской области:
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- Днепровском;
- Самаровском;
- Павлоградском;
- Каменском.
Энергетики подчеркнули, что во время экстренных отключений ранее опубликованные графики почасовых отключений электроэнергии не действуют.
О дальнейших изменениях в ограничениях электроснабжения потребителей будут сообщать дополнительно.
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