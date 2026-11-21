В течение 20 ноября и в ночь на 21 ноября 2026 года Силы обороны Украины ударили по складу боеприпасов российских войск в Крыму, пунктам управления оккупантов в Запорожской и Донецкой областях, а также по автомобильному мосту через Северский Донец недалеко от Луганска.

О результатах ударов сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атака на военные объекты РФ 21 ноября: что известно

В районе населённого пункта Первомайское на временно оккупированной территории Крыма украинские военные поразили склад боеприпасов одного из подразделений российской армии.

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Кроме того, под удары попали два пункта управления подразделений оккупантов. Один из них находится недалеко от Пришиба в Запорожской области, другой — в районе Украинска в Донецкой области.

Эти объекты использовались для управления российскими подразделениями, в частности во время проведения штурмовых операций.

Еще одной целью украинских военных стал автомобильный мост через реку Северский Донец в районе Луганска.

По информации Сил обороны, российские войска используют эту переправу для доставки топлива, боеприпасов и военной техники на фронт.

Уничтожение моста направлено на нарушение логистических маршрутов противника и затруднение снабжения российских подразделений.

Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

В Силах обороны подчеркнули, что удары по ключевым военным объектам России будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 732-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.