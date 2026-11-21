Президент України Володимир Зеленський назвав перелік населених пунктів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей для проведення гуманітарних місій з евакуації за аналогією з операцією в Олешках. Цей список Україна вже передала омбудсмену та американській стороні.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський про список населених пунктів для евакуації

Президент подякував першій леді США Меланії Трамп за допомогу в розблокуванні та евакуації громадян України з Олешок. За його словами, питання подальших гуманітарних операцій та кількості людей, яких можна вивезти, він детально обговорив із військовим керівництвом.

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— Ми проговорили з главкомом Драпатим і сьогодні ще раз підтвердили список. Я його привітав з днем народження. Ми з ним детально поговорили щодо цих гуманітарних місій і кількості людей, яких ми можемо евакуювати, і які напрацювання у нас є. Це оновлений список, який ми передали омбудсмену і американській стороні, — сказав він.

Окрім Олешок, де операцію вже проведено, до оновленого переліку для гуманітарних місій увійшли населені пункти у двох регіонах:

у Херсонській області: Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збурівка, Нова Збурівка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка та Велика Кардашинка:

у Запорізькій області: Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам’янське, Верхня Криниця та Василівка.

Зеленський уточнив, що цей перелік не є остаточним. За словами президента, його оновлюватимуть і надалі опрацьовуватимуть після того, як Україна отримуватиме повну інформацію про кількість та стан людей у конкретних населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

31 жовтня відбулася гуманітарна операція з порятунку жителів Олешків у Херсонській області. Тоді сторони розмінували автошляхи, доставили гуманітарні вантажі та евакуювали громадян, які хотіли виїхати з окупованого міста та навколишньої громади.

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