Масштабные отключения света в Одесской области: РФ более суток атакует энергетикуДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- По состоянию на вечер 21 ноября, в Одесской области продолжаются масштабные обесточивания из-за непрерывных атак РФ по магистральным сетям.
- В регионе возможны перебои с теплом и водоснабжением.
Ситуация с электроснабжением в Одессе и области остается сложной. В регионе продолжаются масштабные обесточивания после массированной атаки в ночь на 20 ноября и новых ударов по энергообъектам. Из-за отключения света возможны также перебои с тепло- и водоснабжением.
Об этом сообщили НЭК Укрэнерго, ДТЭК, Министерство энергетики Украины и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
Аварийное отключение электроэнергии в Одессе и области
По данным Укрэнерго, враг более суток непрерывно атакует энергетическую инфраструктуру Одесской области, в результате чего есть повреждения, в том числе на объектах компании. Энергетикам удалось частично возобновить электроснабжение после массированной атаки в ночь на 20 ноября, однако новые удары снова усложнили ситуацию.
В Минэнерго и ДТЭК уточнили, что Россия намеренно атакует уже восстановленные энергообъекты, а постоянные воздушные тревоги замедляют ремонтные работы. Из-за ударов по магистральным сетям срабатывает автоматическая защита, в результате чего свет может исчезать у большого количества потребителей сразу.
В настоящее время ремонтные бригады работают везде, где разрешает ситуация с безопасностью, а специалисты прорабатывают резервные схемы питания для обеспечения потребителей электроэнергией.
Ситуация в Одессе, перебои с теплом и водой
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в течение дня 21 ноября в части Одесского района, в частности в Одессе, происходит отключение электроэнергии из-за атак на магистральные сети.
По его словам, при отсутствии света может временно приостанавливаться работа котельных и насосных станций. Там, где это возможно, объекты переводят на резервное питание. В то же время в регионе возможны перебои с теплом и водоснабжением.
Энергетики и областные власти предупреждают, что каждый раз после возвращения электроэнергии возможны кратковременные скачки или снижение напряжения. Потребителей призывают при отключениях света отсоединить от розеток бойлеры, обогреватели и другие мощные электроприборы, чтобы избежать повреждения техники из-за перепадов напряжения.
Как сообщалось, 20 ноября в результате атаки на Одесскую область без электроснабжения остались более 41 тыс. потребителей в Одесском и Раздельнянском районах.