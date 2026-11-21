Ситуация с электроснабжением в Одессе и области остается сложной. В регионе продолжаются масштабные обесточивания после массированной атаки в ночь на 20 ноября и новых ударов по энергообъектам. Из-за отключения света возможны также перебои с тепло- и водоснабжением.

Об этом сообщили НЭК Укрэнерго, ДТЭК, Министерство энергетики Украины и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Аварийное отключение электроэнергии в Одессе и области

По данным Укрэнерго, враг более суток непрерывно атакует энергетическую инфраструктуру Одесской области, в результате чего есть повреждения, в том числе на объектах компании. Энергетикам удалось частично возобновить электроснабжение после массированной атаки в ночь на 20 ноября, однако новые удары снова усложнили ситуацию.

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В Минэнерго и ДТЭК уточнили, что Россия намеренно атакует уже восстановленные энергообъекты, а постоянные воздушные тревоги замедляют ремонтные работы. Из-за ударов по магистральным сетям срабатывает автоматическая защита, в результате чего свет может исчезать у большого количества потребителей сразу.

В настоящее время ремонтные бригады работают везде, где разрешает ситуация с безопасностью, а специалисты прорабатывают резервные схемы питания для обеспечения потребителей электроэнергией.

Ситуация в Одессе, перебои с теплом и водой

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в течение дня 21 ноября в части Одесского района, в частности в Одессе, происходит отключение электроэнергии из-за атак на магистральные сети.

По его словам, при отсутствии света может временно приостанавливаться работа котельных и насосных станций. Там, где это возможно, объекты переводят на резервное питание. В то же время в регионе возможны перебои с теплом и водоснабжением.

Энергетики и областные власти предупреждают, что каждый раз после возвращения электроэнергии возможны кратковременные скачки или снижение напряжения. Потребителей призывают при отключениях света отсоединить от розеток бойлеры, обогреватели и другие мощные электроприборы, чтобы избежать повреждения техники из-за перепадов напряжения.

Как сообщалось, 20 ноября в результате атаки на Одесскую область без электроснабжения остались более 41 тыс. потребителей в Одесском и Раздельнянском районах.

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