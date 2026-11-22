Російські війська змінили тактику атак на українську енергосистему, зосередившись на знищенні електромереж і ліній електропередачі.

Таким чином ворог намагається відрізати від джерел електропостачання Одесу, Одеську та Дніпропетровську області, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський розповів про зміну тактики РФ щодо атак на енергосистему

Голова нашої держави проінформував у вечірньому відеозверненні, що ситуація в Одесі, Одеській та Дніпропетровській областях залишається складною, спостерігаються значні відключення електроенергії.

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В Одесі вже вдалося відновити електропостачання критичної інфраструктури. Водночас тривають роботи з організації альтернативних джерел живлення.

Енергетики також працюють над відновленням електропостачання у Дніпрі, Кам’янському, Харківській та Полтавській областях.

Для проведення ремонтів є необхідне обладнання та ресурси. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Крім того, українські військові отримали конкретні завдання для протидії новій тактиці російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що РФ завдала значних пошкоджень магістральним електромережам Одеської області.

Наразі через значні руйнування зараз фізично неможливо надати споживачам необхідний обсяг електроенергії.

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