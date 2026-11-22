Словаччина не буде долучатися до нового кредиту Євросоюзу для України на €45 млрд. Водночас Братислава продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу.

Про це у своєму зверненні заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Участь Словаччини у кредитуванні України

За словами очільника словацького уряду, його країна не брала участі й у попередній програмі кредитування України на €90 млрд. І на сьогодні позиція Братислави щодо нової фінансової підтримки Києва не змінилася.

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Роберт Фіцо також відреагував на заяву німецького канцлера Фрідріха Мерца, який раніше попереджав, що може статися блокування наступного семирічного бюджету Євросоюзу, якщо країни не погодяться взяти на себе зобов’язання щодо фінансування України у 2027 році та в наступний період.

Фіцо наголосив, що не має наміру піддаватися тиску з боку Берліна.

Водночас прем’єр Словаччини запевнив, що його країна продовжить гуманітарну підтримку України. На його думку, військове кредитування лише затягує війну.

Питання фінансової підтримки України планують обговорити у понеділок, 23 листопада, у Братиславі. Там відбудеться зустріч прем’єрів країн Вишеградської групи — Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини — з канцлером Австрії.

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