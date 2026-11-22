В Украине появится Единая цифровая платформа для уведомлений об отключениях — КорецкийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В Украине готовят запуск единого цифрового сервиса для сообщений о перебоях с основными коммунальными услугами.
- Новая платформа позволит гражданам информировать ответственные службы об отсутствии электроэнергии, отопления и водоснабжения.
- Правительство рассчитывает, что обращения жителей помогут эффективнее отслеживать проблемы в регионах и ускорять реагирование.
В Украине в ближайшее время заработает единая цифровая платформа, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии электроэнергии, отопления и водоснабжения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Единая цифровая платформа для сообщений об отключениях: что известно
По словам главы правительства, новый сервис разрабатывается по поручению президента Владимира Зеленского. Его запуском занимаются Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития общин и территорий.
Платформа позволит украинцам самостоятельно информировать ответственные службы о перебоях с предоставлением базовых коммунальных услуг.
– Мы не имеем права допустить, чтобы повторялись ситуации, когда в некоторых локальных случаях света не было по несколько дней без должной реакции. Эти данные нужны, чтобы мы видели реальную картину и реагировали в режиме 24/7, – добавил он.
Премьер подчеркнул, что недопустимо, когда жители отдельных населенных пунктов остаются без электроснабжения в течение нескольких дней, а ответственные службы не обеспечивают должного реагирования.
Он также поблагодарил энергетиков, коммунальщиков и спасателей, работающих над восстановлением света, тепла и воды после российских атак.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подверг критике чиновников из-за ситуации с электроснабжением в Белой Церкви и Броварах Киевской области.
По словам главы государства, жители этих городов оставались без света не только часами, но и несколько суток. В то же время, информация в отчетах местных ответственных лиц не соответствовала реальному положению дел.
Зеленский назвал такую ситуацию недопустимой и подчеркнул необходимость оперативно решать проблемы с электроснабжением, а не скрывать их.