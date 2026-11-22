В Украине в ближайшее время заработает единая цифровая платформа, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Единая цифровая платформа для сообщений об отключениях: что известно

По словам главы правительства, новый сервис разрабатывается по поручению президента Владимира Зеленского. Его запуском занимаются Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития общин и территорий.

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Платформа позволит украинцам самостоятельно информировать ответственные службы о перебоях с предоставлением базовых коммунальных услуг.

– Мы не имеем права допустить, чтобы повторялись ситуации, когда в некоторых локальных случаях света не было по несколько дней без должной реакции. Эти данные нужны, чтобы мы видели реальную картину и реагировали в режиме 24/7, – добавил он.

Премьер подчеркнул, что недопустимо, когда жители отдельных населенных пунктов остаются без электроснабжения в течение нескольких дней, а ответственные службы не обеспечивают должного реагирования.

Он также поблагодарил энергетиков, коммунальщиков и спасателей, работающих над восстановлением света, тепла и воды после российских атак.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подверг критике чиновников из-за ситуации с электроснабжением в Белой Церкви и Броварах Киевской области.

По словам главы государства, жители этих городов оставались без света не только часами, но и несколько суток. В то же время, информация в отчетах местных ответственных лиц не соответствовала реальному положению дел.

Зеленский назвал такую ​​ситуацию недопустимой и подчеркнул необходимость оперативно решать проблемы с электроснабжением, а не скрывать их.

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