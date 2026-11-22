У понеділок, 23 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії.

Відключення світла 23 листопада: що відомо

Як повідомляє Укренерго, для промислових підприємств запровадять графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — погодинні відключення обсягом від 1 до 3,5 черг.

Причиною обмежень залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

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Енергетики продовжують відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути світло споживачам.

Українцям рекомендують стежити за актуальними графіками відключень на офіційних ресурсах операторів системи розподілу електроенергії у своїх регіонах.

Нагадаємо, що сьогодні прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Україні найближчим часом запрацює єдина цифрова платформа, через яку громадяни зможуть повідомляти про відсутність електроенергії, опалення та водопостачання.

Це робиться, щоб уникнути повторення ситуацій, коли споживачі могли кілька днів залишатися без світла.

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