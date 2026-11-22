Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 22 ноября: ликвидировано 2310 оккупантов и почти 1,4 тыс. БпЛАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Потери РФ на 22 ноября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 2 310 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 733-е сутки полномасштабной войны превысили 1,637 млн.
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Потери РФ на 22 ноября 2026 года
- личного состава — около 1 637 170 (+2 310);
- танков — 12 487 (+2);
- боевых бронированных машин — 25 923 (+39);
- артиллерийских систем — 52 661 (+66);
- реактивных систем залпового огня — 2 295 (+6);
- средств противовоздушной обороны — 1 767;
- самолетов — 452;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3 209 (+6);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 616 803 (+1392);
- крылатых ракет — 5 278;
- кораблей и катеров — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 178 062 (+243);
- специальной техники — 4 925 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ЗСУ
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