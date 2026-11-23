Утром 23 ноября российские войска атаковали Харьков и Киев ударными дронами.

В Харькове повреждены жилые дома, детское учебное заведение и отель. В столице обломки дронов упали на складское здание и территории двух учебных заведений.

В Киевской области продолжается поисково-спасательная операция после российской атаки на Димер 22 ноября. Число погибших возросло до 11 человек.

Сейчас смотрят

Тем временем в Ростовской области РФ после ночной атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар возле нефтеперерабатывающего завода. США анонсировали новые консультации с Украиной, Европой и Россией по поводу будущей архитектуры безопасности.

Об этих и других событиях ночи и утра 23 ноября — читай в дайджесте.

Атака на Харьков

Утром 23 ноября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе прогремела серия взрывов, повреждены жилые дома и другие гражданские объекты.

По информации мэра Игоря Терехова, около 06:27 Воздушные силы предупредили о приближении дронов к городу. Впоследствии российский реактивный дрон атаковал Индустриальный район, после чего раздались повторные взрывы.

В Шевченковском районе беспилотник попал во второй этаж многоэтажного жилого дома. В результате удара выбито около 20 окон, повреждены припаркованные во дворе автомобили.

По информации ГСЧС, в Немишлянском районе российский дрон попал в здание детского учебного заведения. Повреждены конструкции здания, а также выбиты окна в соседних многоэтажках. Пожара не возникло.

В Холодногорском районе в результате удара загорелись крыша и комната трехэтажного здания гостиницы. Спасатели потушили пожар площадью 55 кв. м.

По данным ГСЧС, в результате российской атаки пострадали восемь человек. В то же время в сообщении городских властей об утренних взрывах речь шла о двух пострадавших. Относятся ли эти данные к одной серии ударов, требует уточнения.

Атака на Киев

Утром 23 ноября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В столице раздались взрывы, а в нескольких районах зафиксировали падение обломков.

По информации Воздушных сил ВСУ, около 07:14 реактивный беспилотник находился над Подолом, а через минуту его зафиксировали над Святошино.

Примерно в 07:15 в Киеве раздались взрывы.

По словам мэра Виталия Кличко, в Подольском районе обломки беспилотника упали на складское здание. Пожара на месте не возникло, туда выехали экстренные службы.

Позже Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков на территории двух учебных заведений в Святошинском районе.

По предварительным данным, пострадавших нет. Окончательные последствия атаки уточняются.

Атака на Житомирскую область

В течение 22 ноября и в ночь на 23 ноября российские войска атаковали Житомирскую область. В результате ударов были повреждены объекты гражданской и железнодорожной инфраструктуры. В Коростенском районе из-за падения обломков беспилотника было повреждено хозяйственное здание и выбиты окна частного жилого дома. Кроме того, российский беспилотник попал в тепловоз возле железнодорожной станции. В Житомирском районе под удар попал детский сад. В результате атак возникли пожары, которые оперативно потушили подразделения ГСЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Увеличилось число пострадавших после атаки на Димер

В Димере Вышгородского района Киевской области продолжается поисково-спасательная операция после российской атаки 22 ноября.

По состоянию на утро 23 ноября число погибших возросло до 11 человек. В 07:23 спасатели извлекли из-под завалов разрушенного пятиэтажного дома тело ещё одной жертвы.

Ночью спасателям удалось спасти 79-летнюю Валентину, которая пробыла под завалами 22 часа. Женщина находилась в квартире на первом этаже под бетонными плитами.

Накануне вечером спасатели также спасли семилетнего Давида, который провел под завалами почти 14 часов. Сначала спасатели нашли вещи мальчика, которые опознали его родные, а потом добрались до самого ребенка.

По имеющейся информации, ребенок находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Российские войска атаковали Димер на рассвете 22 ноября. Один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом, разрушив квартиры с первого по пятый этаж.

Также повреждены магазин и детский сад. Среди пострадавших — 16-летний парень, которого госпитализировали с осколочными ранениями руки.

Из дома спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе двух детей.

23 ноября в Киевской области объявили День траура по погибшим в результате российской атаки на Димер.

Поиски людей под завалами продолжаются.

Взрывы в Ростовской области РФ

В ночь на 23 ноября в Новошахтинске Ростовской области России прогремела серия взрывов. После продолжительной атаки беспилотников в городе разразился масштабный пожар.

Об этом сообщает OSINT-канал ASTRA.

По словам местных жителей, атака беспилотников длилась более трех часов. В Новошахтинске слышались многочисленные взрывы и работа российской противовоздушной обороны.

После этого очевидцы заметили сильное пламя, которое было видно за много километров. В местных Telegram-каналах также появились предположения о возможной детонации топливных резервуаров.

Взрывы слышали вблизи Новочеркасска, Ростова-на-Дону и в районе аэропорта Платов. В регионе объявили ракетную тревогу.

Аналитики ASTRA изучили видеозаписи очевидцев и установили, что пожар возник в районе двух топливных предприятий.

Одно из них — Новошахтинский завод нефтепродуктов, крупный нефтеперерабатывающий комплекс на юге России. Другое — предприятие ТАТА-ГАЗ, которое занимается хранением и логистикой топлива.

США анонсировали консультации по гарантиям безопасности для Украины

Соединенные Штаты в ближайшие недели планируют провести консультации с Украиной, европейскими партнерами и Россией по поводу будущей архитектуры европейской безопасности.

Об этом заявил представитель американской стороны на переговорах Джаред Кушнер.

По его словам, Вашингтон планирует организовать закрытые консультации и многосторонние обсуждения, направленные на создание системы безопасности, которая снизит риск новой войны.

Кушнер подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины нужно согласовывать вместе с более широкими договоренностями о послевоенной безопасности Европы.

Среди предложенных механизмов — постоянные каналы консультаций, кризисная связь, предотвращение военных инцидентов и меры по снижению риска эскалации.

Американская сторона также рассматривает возможность предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО.

В то же время окончательное решение о возможных обязательствах США должен принять президент Дональд Трамп с учетом конституционных процедур и полномочий Конгресса.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что самой надежной гарантией безопасности по-прежнему остается членство Украины в НАТО.

Комментируя возможность гарантий по аналогии со статьей 5, Зеленский отметил, что пока непонятно, какие именно государства будут участвовать в защите Украины и как будет работать этот механизм.

Он также подчеркнул, что гарантии должны быть закреплены документально и действовать независимо от смены американской администрации.

В то же время Россия продолжает выступать против любых форм сближения Украины с НАТО. В частности, 20 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал неприемлемым так называемое квазичленство Украины в альянсе.

Украинские морские дроны потопили российский корвет Меркурий у берегов Ливии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы провели операцию у побережья Ливии, в ходе которой, по его словам, был потоплен российский корвет Меркурий и уничтожен боевой вертолет Ка-27. По словам главы государства, в операции участвовали военнослужащие Службы безопасности Украины и других подразделений Сил обороны. Для выполнения задач украинские военные задействовали семь морских дронов отечественного производства. Зеленский сообщил, что в результате атаки затонул российский корвет Меркурий, который приняли на вооружение в 2023 году, уже во время полномасштабной войны. Вместе с кораблём, по словам президента, был уничтожен боевой вертолёт Ка-27. Второй целью операции стал российский сухогруз MV ANGARA, который, по утверждению украинской стороны, использовали для перевозки вооружения. Зеленский заявил о его поражении. Президент подчеркнул, что поставленные цели операции достигнуты, и поблагодарил военных, участвовавших в её проведении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.