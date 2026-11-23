Україна готова вже 24 листопада взяти участь у чотиристоронній зустрічі з представниками США, Європи та Росії щодо завершення війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед німецьким парламентом у межах 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.

Зеленський про чотиристоронні переговори щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидше організувати переговори за участі України, Європи, США та Росії.

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— Ми маємо зробити все, щоб забезпечити якнайшвидше проведення чотиристоронньої зустрічі — між Україною, Європою, Америкою та Росією. Ми готові зробити це буквально вже завтра, — заявив Зеленський.

За словами президента, партнери мають намір спробувати провести таку зустріч до Різдва. Водночас українська сторона сподівається, що переговори вдасться організувати раніше.

Нагадаємо, що спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер попередили представників України та Росії про ризики затягування мирних переговорів.

За інформацією The Kyiv Independent, американські переговорники намагаються переконати Москву активніше долучатися до дипломатичного процесу, наголошуючи, що зміна політичного балансу у Вашингтоні може вплинути на умови майбутніх домовленостей.

Зокрема, посилення позицій демократів у Конгресі США може призвести до збільшення підтримки України та посилення контролю за політикою адміністрації Дональда Трампа щодо Росії.

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