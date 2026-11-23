Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц считает ошибочным решение не поддержать предложение США о вступлении Украины в НАТО во время Бухарестского саммита 2008 года. По его мнению, членство Украины в Альянсе могло бы предотвратить войну.

Об этом глава немецкого правительства заявил в понедельник, 23 ноября, во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине.

Мерц об отказе пригласить Украину в НАТО в 2008 году

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, Мерц признал, что тогдашний отказ поддержать американскую инициативу был ошибкой.

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— Оглядываясь назад, видим, какой ошибкой было не поддержать американское предложение на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно принятия Украины в НАТО. Если бы она стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать, — подчеркнул Мерц.

В этом вопросе канцлер Германии выразил поддержку позиции президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил вновь поднять вопрос о членстве Украины в НАТО.

— В этом смысле позиция Франции, которой сейчас придерживается французский президент, является логичной. Она, кстати, соответствует и тем гарантиям безопасности, в которых нуждается Украина и которые мы хотим предоставить ей после завершения этой войны, — сказал немецкий канцлер.

Мерц отметил, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть близкими по содержанию к положениям статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону стран-членов НАТО.

— Эти гарантии безопасности должны быть подобны гарантиям по статье 5. И в этом смысле такие гарантии безопасности уже очень близки к вступлению в НАТО, — отметил Мерц.

Канцлер также подчеркнул, что не видит будущего Украины без надежных гарантий безопасности, которые должны защитить не только украинское государство, но и другие страны.

— Откровенно говоря, я не могу представить будущего Украины без таких гарантий безопасности, в которых она остро нуждается. И это гарантии безопасности не только для Украины, но и для всех нас, — отметил глава немецкого правительства.

Напомним, 23 ноября во время выступления перед Парламентской ассамблеей НАТО президент Владимир Зеленский спросил, не было бы более эффективным, дешевым и надежным решением принять Украину в Альянс, чем обсуждать гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьей 5.

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