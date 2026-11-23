Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає помилковим рішення не підтримати пропозицію США щодо вступу України до НАТО під час Бухарестського саміту 2008 року. На його думку, членство України в Альянсі могло б запобігти війні.

Про це глава німецького уряду заявив у понеділок, 23 листопада, під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні.

Мерц про відмову запросити Україну до НАТО у 2008 році

Відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до НАТО, Мерц визнав, що тодішня відмова підтримати американську ініціативу була помилкою.

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– Озираючись назад, бачимо, якою помилкою було не підтримати американську пропозицію на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року щодо прийняття України до НАТО. Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, вдалося б запобігти, – наголосив Мерц.

У цьому питанні канцлер Німеччини висловив підтримку позиції президента Франції Еммануеля Макрона, який запропонував знову порушити питання про членство України в НАТО.

– У цьому сенсі позиція Франції, якої нині дотримується французький президент, є логічною. Вона, до речі, відповідає і тим гарантіям безпеки, яких потребує Україна і які ми хочемо надати їй після завершення цієї війни, – сказав німецький канцлер.

Мерц зазначив, що майбутні гарантії безпеки для України повинні бути наближеними за змістом до положень статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону країн-членів НАТО.

– Ці гарантії безпеки мають бути подібними до гарантій за статтею 5. І в цьому сенсі такі гарантії безпеки вже дуже близькі до вступу в НАТО, – зазначив Мерц.

Канцлер також наголосив, що не бачить майбутнього України без надійних гарантій безпеки, які мають захистити не лише українську державу, а й інші країни.

– Відверто кажучи, я не можу уявити майбутнього України без таких гарантій безпеки, яких вона нагально потребує. І це гарантії безпеки не лише для України, а й для всіх нас, – зауважив глава німецького уряду.

Нагадаємо, 23 листопада під час виступу перед Парламентською асамблеєю НАТО президент Володимир Зеленський запитав, чи не було б ефективнішим, дешевшим і надійнішим рішенням прийняти Україну до Альянсу, ніж обговорювати гарантії безпеки, аналогічні до передбачених статтею 5.

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