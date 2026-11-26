В ночь на 26 ноября и утром российские войска атаковали ряд регионов Украины.

В Харькове в результате попадания беспилотника в многоэтажку погибли два человека. В Киеве после баллистической атаки количество пострадавших возросло до семи.

В Днепропетровской области россияне почти 20 раз атаковали четыре района области. В Кривом Роге в результате ударов по инфраструктуре возникли пожары и зафиксированы значительные разрушения.

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Тем временем в России сообщают об атаке на Невинномысскую ГРЭС в Ставропольском крае, а американский переговорщик Джаред Кушнер назвал территориальный вопрос главным препятствием для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Об этих и других событиях ночи и утра 26 ноября — читай в дайджесте.

Атака на Харьков

Утром 26 ноября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударами оказались Новобаварский и Холодногорский районы города.

По словам мэра Игоря Терехова, в Новобаварском районе из-за попадания беспилотника в 16-этажный жилой дом вспыхнул пожар в квартире на 15-м этаже. Также поступали сообщения о людях, заблокированных под завалами.

Впоследствии стало известно, что после попадания дрона погибли 37-летняя женщина и 38-летний мужчина, которые на момент обстрела находились в квартире.

26-летний мужчина после атаки на Харьков получил ранения. Острую реакцию на стресс диагностировали у 18-летней девушки, 39-летней женщины и 38-летнего мужчины.

По данным ГСЧС, в Холодногорском районе в результате российских ударов повреждены здание больницы, спортивное учреждение, торговые объекты, автозаправочная станция, частные жилые дома и автомобили.

Последствия российской атаки на Харьков уточняются.

Атака на Киев

Поздно вечером 25 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Попадания зафиксировали в Деснянском районе столицы.

По информации мэра Виталия Кличко, под ударом оказались здание на территории промышленной зоны, торговый центр и еще одно нежилое здание, которое, по предварительным данным, было разрушено.

Спасатели эвакуировали четырёх человек, среди которых двое детей.

Утром 26 ноября в Киевской городской военной администрации сообщили, что число пострадавших выросло до семи.

Трое человек находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии. Окончательные последствия атаки уточняются.

Атака на Днепропетровскую область

Российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадал один человек.

В Павлограде повреждены автозаправочная станция и торговый центр.

В Кривом Роге в результате российских ударов повреждены складское здание и магазин, а в Новопольской общине — инфраструктура.

Кроме того, вечером 25 ноября россияне атаковали реактивными беспилотниками объекты инфраструктуры в Кривом Роге и в окрестностях города.

По словам главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в результате ударов возникли пожары и зафиксированы значительные разрушения. Началась аварийно-спасательная операция.

В Никопольском районе под ударами оказались районный центр и Марганецкая община. Пострадал 46-летний мужчина, который лечится амбулаторно.

В Николаевской общине Синельниковского района повреждено сельскохозяйственное предприятие, возник пожар.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 10 вражеских дронов.

Атака на Невинномысскую ГРЭС в РФ

В ночь на 26 ноября в Невинномысске Ставропольского края РФ прогремели многочисленные взрывы. Местные жители сообщали о более чем 30 взрывах и о том, что работала российская противовоздушная оборона.

По информации OSINT-канала ASTRA, после атаки на территории промышленной зоны разгорелся масштабный пожар.

Сначала в соцсетях сообщали об атаке на химическое предприятие Невинномысский Азот. Однако после анализа видеозаписей OSINT-аналитики пришли к выводу, что под ударом оказалась Невинномысская ГРЭС.

Электростанция является одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Северного Кавказа и обеспечивает электроэнергией южные регионы России.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку беспилотников на промышленную зону города, но не уточнил, какие именно предприятия пострадали.

Кушнер назвал главное препятствие для завершения войны в Украине

Американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос остается главным препятствием для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

По словам Кушнера, к такому выводу он и специальный посланник президента США Стив Уиткофф пришли после длительных переговоров с Владимиром Путиным. Их последняя встреча состоялась 12 ноября в Москве.

По мнению американского переговорщика, для продвижения мирного процесса сначала нужно согласовать послевоенную систему безопасности, а уже потом переходить к обсуждению территориальных уступок.

Кушнер также раскритиковал позицию Украины по поводу гарантий безопасности, заявив, что Киев стремится получить от партнеров более конкретные обязательства, чем те, что предусмотрены статьей 5 Североатлантического договора.

По его словам, Соединённые Штаты не смогут предоставить Украине более четкие гарантии безопасности, чем те, что действуют между государствами-членами НАТО.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.