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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар здорожчав на 20 копійок: курс валют на 19 березня

Національний банк України в четвер, 19 березня, послабив курс гривні на 20 копійок до долара.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.03:

  • $ 1 – 27,26 грн;
  • € 1 – 29,79 грн;
  • 1 польський злотий – 6,62 грн.

Читайте: Курс долара зріс на міжбанку до 27 грн, НБУ витратив $350 млн на стримування

Курс валют НБУ на 19 березня 2020 в Україні

Нагадаємо, різке зростання долара і євро почалося з 10 березня. Напередодні світову економіку сколихнув обвал цін на нафту.

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