PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ринок землі відкриємо для всіх за однієї умови – Зеленський

Спочатку Україна має забезпечити вітчизняних фермерів дешевими кредитами на купівлю землі. Тільки після цього можливе зняття обмежень на купівлю земель сільгосппризначення, зокрема й для іноземців, заявив президент Володимир Зеленський у Хмельницькій області на зустрічі з місцевими бізнесменами.

Глава держави підкреслив, що усі отримають доступ до української землі, але після певних рішень.

Зеленський пояснив, що Україна не могла відразу відкрити ринок землі для всіх, зокрема й для іноземних компаній, тому що вони мають зовсім інші кредитні умови.

– Ми зробимо спочатку прийнятні та правильні кредитні умови – щоб наші фермери могли брати кредити під 2%. Тоді ми зможемо відкрити ринок для всіх, – наголосив президент.

Читайте: Закон про ринок землі закріпить за Україною статус сировинної економіки – Гройсман $60 тис. за гектар та розвиток сімейних ферм: як працює ринок землі у світі Поступове впровадження: коли ринок землі запрацює в повну силу

Ринок землі в Україні

31 березня Верховна Рада зняла мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Відповідний закон 28 квітня підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з документом, ринок землі запрацює лише з липня 2021 року – для фізичних осіб (з обмеженням до 100 га), а юридичні особи зможуть купувати землю у власність тільки з 2024 року (концентрація збільшиться до 10 тис. га).

Водночас іноземці зможуть купуватии українську землю у власніть лише після схвалення цього на референдумі.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка