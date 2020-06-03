Спочатку Україна має забезпечити вітчизняних фермерів дешевими кредитами на купівлю землі. Тільки після цього можливе зняття обмежень на купівлю земель сільгосппризначення, зокрема й для іноземців, заявив президент Володимир Зеленський у Хмельницькій області на зустрічі з місцевими бізнесменами.

Глава держави підкреслив, що усі отримають доступ до української землі, але після певних рішень.

Зеленський пояснив, що Україна не могла відразу відкрити ринок землі для всіх, зокрема й для іноземних компаній, тому що вони мають зовсім інші кредитні умови.

– Ми зробимо спочатку прийнятні та правильні кредитні умови – щоб наші фермери могли брати кредити під 2%. Тоді ми зможемо відкрити ринок для всіх, – наголосив президент.

Ринок землі в Україні

31 березня Верховна Рада зняла мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Відповідний закон 28 квітня підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з документом, ринок землі запрацює лише з липня 2021 року – для фізичних осіб (з обмеженням до 100 га), а юридичні особи зможуть купувати землю у власність тільки з 2024 року (концентрація збільшиться до 10 тис. га).

Водночас іноземці зможуть купуватии українську землю у власніть лише після схвалення цього на референдумі.