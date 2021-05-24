Міністерство розвитку економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального, відштовхуючись від яких автозаправні станції можуть встановлювати свою націнку.

Відтепер середня вартість 1 літра дизельного палива становить 20,89 грн, а 1 літра бензину – 24,84 грн.

Враховуючи максимальні націнки, які, згідно з постановою уряду про держрегулювання цін, не повинні бути більші, ніж 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизельне пальне, вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 грн за літр, а дизельного пального – 27,89 грн за літр.

Держрегулювання цін на бензин

14 травня уряд запровадив тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизель. Зокрема, йдеться про граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/літр і бензину – не вище 5 грн/літр.

Але у мінекономіки зазначили, що регулювання максимальної торговельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується палива класу преміум.

Дія документу поширюється лише на бензин марок А-92 і А-95, а також дизпаливо.