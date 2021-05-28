Міська влада Харкова у співпраці з бізнесом починає масштабне оновлення транспортного парку. У місті вироблятимуть власні трамваї, заявив в.о. мера Ігор Терехов на інвестиційному форумі UkraineInvest Talks: Dnipro.

– Сьогодні разом з інвестором ми досягли домовленості. Інвестор закупив лінію з виробництва трамваїв, це імпортна лінія. І ми презентуємо трамвай харківського складання – фактично повний аналог трамваїв Skoda, – сказав Терехов.

Перший трамвайний вагон у рамках проекту Харківський трамвай представлять вже у вересні, додав він. Мета проекту – повністю замінити трамвайний парк міста.

Проект Харківський трамвай реалізують у співпраці з бізнесом. У створення трамваю власник групи DCH Олександр Ярославський інвестує €5,5 млн.

Складатимуть трамваї на базі бізнес-парку Екополіс ХТЗ.

Терехов висловив сподівання, що в місті запустять виробництво і автобусів власного складання. А поки що Харків планує закупити нові автобуси з двигунами Євро-6.

– Ми повністю зробили логістику, щоб всі маршрути в Харкові працювали як годинник. На першому етапі – 150 автобусів. Потім ми домовилися з лізинговою компанією і з компанією-виробником щодо локалізації, в подальшому – контракт. Меморандум у нас підписано на 500 автобусів, – сказав він.

У квітні цього року Терехов анонсував масштабне оновлення транспортного парку міста, першим кроком якого стала закупівля низькопідлогових тролейбусів.

Жителі Харкова перші зможуть оформити реєстрацію онлайн

Жителі Харкова зможуть оформляти електронну реєстрацію місця проживання, не відвідуючи центри адміністративних послуг. Це перше місто в Україні, де доступний такий сервіс, повідомив виконувач обов’язків мера Ігор Терехов.

Відтепер, за словами в.о. мера, не потрібно ходити кабінетами. Оформити або змінити реєстрацію можна, не виходячи з дому, на порталі Дія, оформивши заявку і заплативши 13,6 грн збору.